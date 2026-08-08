Pérez Hilton clama por ayuda después de autolesionarse en vivo

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Después de haber vivido una crisis de salud mental que quedó en el historial de las redes sociales, Pérez Hilton fue llevado de emergencia a un hospital de Miami para atender sus heridas. Al despertar, sus primeras palabras clamaban por ayuda.

“Necesito ayuda”, habría sido la frase que pronunció a su madre al abrir los ojos, según aseguró una fuente cercana a la familia al Daily Mail. Asimismo, compartió el estado actual del famoso.

“Está sufriendo mucho. Es un hombre con muchísimo dolor. Creo que ahora mismo está centrado en lo físico, pero todo está conectado. Nadie merece el tormento por el que está pasando”, afirmó el informante con más de una década de relación con la familia de Hilton.

Según cuenta, se encuentra estable y consciente, aunque todavía sigue afectado emocionalmente por lo sucedido.

¿Qué pasó con Pérez Hilton?

El pasado 4 de agosto, Pérez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., transmitió a través de un live en TikTok cómo se autolesionaba. Los usuarios expectantes alertaron a las autoridades de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade sobre una posible crisis de salud mental.

De acuerdo con el comunicado difundido por los agentes, acudieron a la vivienda después de recibir múltiples reportes de personas que aseguraban que un hombre estaba transmitiendo en vivo actos de autolesión.

Además, confirmaron que profesionales especializados en salud mental y la Unidad de Respuesta a Crisis acudieron al sitio para brindar apoyo tanto al comunicador como a sus familiares durante la emergencia.

Pérez Hilton, la celebridad de redes sociales

Lavandeira dio sus primeros pasos en el entretenimiento en los 2000 bajo el nombre de “Pérez Hilton”, elegido por su semejanza con el de Paris Hilton. En el medio es conocido como bloguero y columnista gracias a su sitio web de chismes de celebridades, caracterizado por un estilo provocador y sensacionalista.

Por años se rodeó de las figuras más importantes de Hollywood, pero también se ganó el desprecio de muchos por su columna amarillista.