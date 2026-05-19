Fallece estrella de “Star Wars” y “Las Chicas Superpoderosas”

El mundo del doblaje y la animación está de luto. Tom Kane, una de las voces más reconocidas de la industria gracias a su trabajo en “Stars Wars” y “Las Chicas Superpoderosas”, falleció a los 64 años dejando tras de sí un legado que marcó a varias generaciones alrededor del mundo.
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Su voz dio vida a personajes tan emblemáticos como el maestro Yoda en “Star Wars: The Clone Wars” y el entrañable Profesor Utonio en “Las Chicas Superpoderosas”.
La noticia generó una fuerte ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras de la industria, que hoy despiden a un artista cuya voz se convirtió en parte esencial de la cultura pop.
¿De qué murió Tom Kane?
De acuerdo con la información difundida, Tom Kane falleció debido a complicaciones derivadas del derrame cerebral que sufrió hace seis años. Esta condición afectó gravemente su salud y lo obligó a retirarse progresivamente de su actividad profesional.
A pesar de su alejamiento de los micrófonos, su legado continuó vivo a través de las producciones en las que participó y el cariño de los fans que nunca dejaron de reconocer su talento.
La legendaria carrera de Tom Kane
Tom Kane no era simplemente un actor de voz, era un creador de mundos sonoros. A lo largo de su trayectoria, participó en producciones animadas, videojuegos y franquicias cinematográficas de gran impacto global.
Su interpretación del maestro Yoda en la saga animada de “Star Wars” lo convirtió en una referencia absoluta para los fans de la franquicia, mientras que su papel como el Profesor Utonio lo consolidó dentro del universo infantil, especialmente entre quienes crecieron con “Las Chicas Superpoderosas”.