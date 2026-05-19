Fallece estrella de “Star Wars” y “Las Chicas Superpoderosas”

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El mundo del doblaje y la animación está de luto. Tom Kane, una de las voces más reconocidas de la industria gracias a su trabajo en “Stars Wars” y “Las Chicas Superpoderosas”, falleció a los 64 años dejando tras de sí un legado que marcó a varias generaciones alrededor del mundo.

Su voz dio vida a personajes tan emblemáticos como el maestro Yoda en “Star Wars: The Clone Wars” y el entrañable Profesor Utonio en “Las Chicas Superpoderosas”.

La noticia generó una fuerte ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras de la industria, que hoy despiden a un artista cuya voz se convirtió en parte esencial de la cultura pop.

¿De qué murió Tom Kane?

De acuerdo con la información difundida, Tom Kane falleció debido a complicaciones derivadas del derrame cerebral que sufrió hace seis años. Esta condición afectó gravemente su salud y lo obligó a retirarse progresivamente de su actividad profesional.

A pesar de su alejamiento de los micrófonos, su legado continuó vivo a través de las producciones en las que participó y el cariño de los fans que nunca dejaron de reconocer su talento.

La legendaria carrera de Tom Kane