Exnovia de famoso rapero lo acusa de presunta violencia física y pide protección

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La polémica rodea al rapero mexicano Dharius luego de que su expareja, Dhariana Michelle González Maldonado, hiciera públicas una serie de acusaciones por presunta violencia física y verbal durante la relación que ambos mantuvieron durante aproximadamente cuatro meses.

La joven compartió fotografías, mensajes y un testimonio en redes sociales para exponer lo que, según su versión, habría ocurrido.

Ex del rapero teme por su seguridad

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus publicaciones fue el temor que manifestó ante posibles represalias. “Tengo miedo de lo que pueda hacerme”, expresó la joven, quien pidió la intervención de las autoridades y medidas que le permitan sentirse protegida.

González también aseguró que existe un proceso legal relacionado con los hechos que denuncia, razón por la que explicó que no puede revelar todos los detalles de la investigación.

En algunas de las imágenes difundidas aparece utilizando un collarín, mientras sostiene que los episodios que vivió habrían dejado lesiones visibles.

La denunciante relató además que decidió acudir ante las autoridades después de considerar que su integridad estaba en riesgo. Según su testimonio, los problemas dentro de la relación habrían pasado de discusiones y situaciones de violencia verbal a presuntas agresiones físicas.

Dharius todavía no ofrece una versión detallada

Hasta el momento, Dharius, cuyo nombre real es Alan Alejandro Maldonado Tamez, no ha presentado públicamente una explicación detallada sobre los señalamientos realizados por su expareja.

Por ello, las acusaciones deben entenderse como parte del testimonio de González mientras el caso continúa bajo investigación.

La situación no implica una determinación judicial de responsabilidad contra el artista. Serán las autoridades competentes las encargadas de revisar los testimonios y las pruebas que formen parte del procedimiento legal para establecer qué ocurrió.

El caso mantiene la atención sobre Dhariana González, quien ha insistido en su petición de protección, y sobre la eventual postura que pueda asumir Dharius frente a las acusaciones que actualmente rodean al rapero mexicano.