Exesposa de Elon Musk destapa detalles lamentables de su matrimonio

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El matrimonio entre Elon Musk y Justine Musk vuelve a generar conversación tras el estreno del documental “Musk”, una producción de casi cuatro horas dirigida por Alex Gibney que revisa la vida personal, empresarial y política del magnate.

Entre los testimonios que más han llamado la atención aparece el de su primera esposa, quien decidió hablar sobre la relación que mantuvieron durante ocho años.

Justine Musk cuenta cómo era su relación con el magnate

Justine Musk, escritora y madre de seis de los hijos del empresario, aseguró que durante su matrimonio llegó a sentirse minimizada y sometida a una dinámica le enseñó el significado del término “gaslighting”, utilizado para describir determinadas formas de manipulación psicológica.

Justine y Elon Musk se casaron en el año 2000 y permanecieron juntos hasta 2008. Durante ese tiempo tuvieron seis hijos, aunque la pareja también atravesó una tragedia familiar con la muerte de su primer bebé, Nevada, quien falleció a las 10 semanas de nacido.

En el documental, Justine recordó algunos episodios de aquella etapa y describió una relación en la que, según sus declaraciones, Elon podía dirigirse hacia ella con una actitud de superioridad.

La escritora afirmó que en ocasiones la hacía sentir “insignificante” y que llegó a hablarle como si fuera una empleada. “Aprendí el término gaslighting a través de mi relación con Elon”, relató la también autora, quien ha hablado públicamente sobre su matrimonio en contadas ocasiones.

Una frase durante su boda que todavía recuerda

Entre los momentos que Justine decidió recuperar frente a las cámaras se encuentra el primer baile como marido y mujer. Según su testimonio, durante aquel momento Elon Musk se describió como “el alfa” de la relación.

La exesposa del magnate también recordó algunas de las inseguridades que él manifestaba en aquella época.

En una de las anécdotas mencionadas en el documental, Musk habría explicado que necesitaba proyectar una determinada imagen como ingeniero y por eso evitaba vestir de una manera que pudiera hacerlo parecer “genial” o moderno.

La relación terminó en divorcio en 2008, pero los acontecimientos de aquellos años volvieron al centro de la atención con el estreno de la producción de Gibney en el Festival de Cine de Venecia.

El magnate no intervino directamente en la producción dirigida por Alex Gibney. De hecho, Musk ha cuestionado públicamente el proyecto y lo ha calificado como un “ataque difamatorio” y una obra realizada por encargo.

El documental incluye además testimonios de Errol Musk, padre del empresario; Ashley St. Clair, expareja de Musk y madre de uno de sus hijos; y Martin Eberhard, cofundador de Tesla. La película fue presentada en Venecia y tiene previsto llegar a los cines el 16 de octubre de 2026.