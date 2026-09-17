Estafaron al esposo de Taylor Swift: así operaba el fraude de US$35 millones

Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, quedó involucrado, aunque como víctima, en un millonario caso de fraude financiero en Estados Unidos. Su nombre salió a relucir durante la audiencia federal en la que fue condenado Siddharth Jawahar, responsable de un esquema Ponzi.

La Fiscalía identificó a Kelce entre las personas afectadas, pero hasta ahora no ha revelado cuánto dinero habría invertido el deportista ni cuál fue exactamente su pérdida.

Un punto que las autoridades sí dejaron claro es que Kelce no está acusado de ningún delito relacionado con el caso.

¿Cómo funcionaba la estafa que afectó a Travis Kelce?

Jawahar, de 38 años, dirigía la firma de inversiones Swiftarc Capital LLC, con sede en Texas. Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía comenzó a recibir fondos de inversionistas en 2015.

El empresario concentró cerca del 99 % del dinero de sus clientes en una única inversión relacionada con Philip Morris Pakistan. Cuando esa operación perdió valor, Jawahar no informó a los inversionistas sobre las pérdidas y les hizo creer que sus fondos continuaban.

Entre julio de 2016 y diciembre de 2023, el acusado recibió más de US$35 millones, pero solamente destinó alrededor de US$10 millones a inversiones.

Parte del dinero restante fue utilizado para devolver fondos a inversionistas anteriores y mantener el funcionamiento del esquema.

Kelce ya había sido relacionado con la firma

La aparición del nombre de Travis Kelce en el proceso judicial no es completamente inesperada. Una investigación publicada por Forbes en 2021 ya había identificado al jugador como inversionista del Swiftarc Venture Labs Fund, uno de los fondos relacionados con la compañía de Jawahar.

Kelce tampoco sería el único deportista profesional vinculado a estas inversiones. Los basquetbolistas de la NBA Gary Harris, Tim Hardaway Jr. y Mason Plumlee también fueron mencionados como inversionistas en fondos relacionados con Swiftarc.

Por ahora, esa es una de las grandes incógnitas del caso. Las autoridades no han informado cuánto dinero habría perdido Travis, ni cuándo realizó exactamente la inversión.

El jugador tampoco ha ofrecido públicamente detalles sobre el caso y sus representantes no han informado hasta el momento la cantidad involucrada. Por ello, cualquier cifra que circule sobre una supuesta pérdida personal del deportista no ha sido confirmada oficialmente.