El motivo detrás de la separación de Ariana Grande y Ethan Slater

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La historia de amor entre Ariana Grande y Ethan Slater llegó a su fin. Después de casi tres años juntos, la cantante y el actor decidieron poner punto final a una relación que desde sus inicios estuvo rodeada de atención mediática, especulaciones y controversias.

Aunque la noticia salió a la luz apenas esta semana, diversas fuentes cercanas a la expareja aseguran que ambos llevaban varios meses separados y que optaron por mantener la situación en privado mientras definían el rumbo de sus vidas personales y profesionales.

La revelación tomó por sorpresa a muchos seguidores de la intérprete de “We Can't Be Friends”, especialmente porque ninguno de los dos había dado señales públicas de un distanciamiento definitivo.

¿Qué ocurrió entre Ariana Grande y Ethan Slater?

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, la ruptura no estuvo relacionada con conflictos explosivos, infidelidades recientes ni escándalos de último momento.

La decisión habría sido tomada después de un largo proceso de reflexión en el que ambos concluyeron que funcionaban mejor como amigos que como pareja.

Las fuentes consultadas coinciden en que Ariana y Ethan analizaron cuidadosamente la situación antes de separarse y que el rompimiento ocurrió en buenos términos. De hecho, personas cercanas aseguran que continúan manteniendo una relación cordial y de apoyo mutuo.

La falta de tiempo compartido debido a sus agendas profesionales también habría influido en el desgaste de la relación.

Mientras Ariana se prepara para una nueva etapa musical con el lanzamiento de su álbum “Petal” y el arranque de su gira “Eternal Sunshine Tour”, Ethan continúa concentrado en proyectos cinematográficos y teatrales.

Una relación que nació en medio de la polémica

El romance entre Ariana Grande y Ethan Slater comenzó durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de “Wicked”, donde ella interpreta a Glinda y él da vida a Boq.

La relación acaparó titulares desde el primer momento debido a que ambos atravesaban procesos de separación de sus respectivas parejas. Ariana terminaba su matrimonio con Dalton Gomez, mientras que Ethan iniciaba su divorcio de Lilly Jay, madre de su hijo.

Aquella situación generó una fuerte reacción pública y colocó a la pareja bajo una presión constante. A pesar de ello, ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto y evitaron hablar en exceso sobre su vida sentimental durante la promoción de "Wicked".

Aunque la confirmación llegó ahora, algunos seguidores ya sospechaban que algo había cambiado. La ausencia de apariciones públicas conjuntas durante los últimos meses y el enfoque individual de ambos artistas alimentaron las especulaciones sobre una posible crisis.