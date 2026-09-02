El escándalo que salpica a Ozuna: denuncia por presunto maltrato llega a los tribunales

Suscríbete a nuestros canales

La situación que involucra a Ozuna y a la modelo puertorriqueña Yillian Atkinson habría llegado a los tribunales. De acuerdo con un reporte del programa Lo Sé Todo, el intérprete habría sido citado ante la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan luego de los señalamientos realizados por la joven.

Según la información disponible, a Atkinson se le habría concedido además una orden de protección contra el cantante, como parte del proceso que habría comenzado tras las acusaciones.

¿Qué denunció Yillian Atkinson contra Ozuna?

La controversia comenzó a tomar fuerza el pasado 24 de agosto, cuando Atkinson utilizó sus historias de Instagram para hacer públicas una serie de acusaciones contra el reggaetonero.

La modelo aseguró que durante el supuesto romance habría experimentado episodios de violencia física y verbal.

Para respaldar su versión, compartió fotografías en las que aparecía con aparentes lesiones, además de capturas de conversaciones y registros de llamadas que, según explicó, estaban relacionados con su vínculo con el artista.

Entre sus publicaciones también apareció una fuerte advertencia en la que responsabilizó a Ozuna por su seguridad en caso de que algo llegara a sucederle.

Atkinson también cuestionó públicamente la imagen que el artista mantiene frente a sus admiradores y afirmó que detrás de esa figura pública habría vivido situaciones que decidió revelar después de un tiempo.

El equipo de Ozuna niega las acusaciones

Frente a la controversia, la representación de Ozuna no tardó en reaccionar. Su equipo calificó los señalamientos de falsos y aseguró que el cantante no ofrecería declaraciones adicionales sobre el asunto por el momento.

“La alegación de agresión que actualmente circula es falsa”, expresó por escrito la portavoz del artista, según publicó Primera Hora. La representación agregó que cualquier actualización relacionada con el caso sería comunicada oportunamente.

La supuesta citación ante el Tribunal de San Juan representa un nuevo escenario para una controversia que inicialmente se desarrolló principalmente en redes sociales.

De confirmarse oficialmente el proceso, las autoridades tendrán la responsabilidad de evaluar los elementos correspondientes y determinar los pasos que procedan.

Por ahora, es importante subrayar que las acusaciones contra Ozuna son presuntas y que una citación u orden de protección no equivale por sí misma a una declaración de culpabilidad.