Ozuna y Yampi se juntan para lanzar "ROPA CARA"

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El ícono global de la música latina Ozuna y el reconocido productor puertorriqueño Yampi vuelven a unir fuerzas en “Ropa Cara”, un nuevo sencillo que reúne nuevamente a dos de las figuras detrás de algunos de los éxitos más importantes del catálogo de Ozuna y del género urbano latino en los últimos años.

Gran colaboración

Con una sólida base de reggaetón y el sello musical que ha caracterizado sus colaboraciones, “Ropa Cara” reúne nuevamente a Yampi y Ozuna en una propuesta que apuesta por la esencia del género. La canción combina la visión del productor puertorriqueño con la interpretación del artista, integrando elementos que han distinguido a ambos dentro del movimiento urbano.

La conexión musical entre ambos ha dado vida a temas como “El Farsante”, “Tu Foto” y “La Modelo”, éxitos que forman parte de algunos de los momentos más destacados de sus respectivas carreras. Con “Ropa Cara”, Ozuna y Yampi vuelven a coincidir en un lanzamiento que reafirma la química musical que ha distinguido varias de sus colaboraciones más reconocidas.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip oficial filmado en Puerto Rico bajo la dirección de Ricardo Rivera, conocido como “Fue Ricky”. La producción visual complementa la energía del sencillo con una propuesta inspirada en la moda, el estilo y la cultura urbana contemporánea.

Tema en las plataformas digitales

En lo que va de 2026, Ozuna ha continuado ampliando su catálogo musical con lanzamientos como “Una Aventura” y “Mi Yo de Antes”. Según reportes de MonitorLATINO, “Una Aventura” alcanzó la primera posición en múltiples mercados de América Latina y España.

Paralelamente, el artista se encuentra recorriendo Europa como parte de su gira mundial “Una Aventura World Tour”, que dio inicio recientemente en Ibiza, España, y continuará visitando importantes ciudades de Europa y América Latina durante los próximos meses.

“Ropa Cara” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.