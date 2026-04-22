El creador de la banda BTS en la mira de la justicia tras acusaciones de fraude

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El mundo del entretenimiento surcoreano vive uno de sus momentos más tensos. Bang Si-hyuk, el influyente productor y fundador de HYBE, creador de la banda BTS, enfrenta una solicitud de orden de arresto que podría cambiar el rumbo de la industria musical asiática.

La noticia ha generado impacto inmediato tanto en Corea del Sur como a nivel internacional, especialmente por el peso que tiene el empresario en la expansión global del K-pop.

De visionario musical a investigado por fraude

Bang Si-hyuk es reconocido como el arquitecto del éxito de BTS, grupo que redefinió la música pop coreana y conquistó audiencias en todo el mundo. Sin embargo, su reputación enfrenta ahora uno de los mayores desafíos de su carrera.

Las autoridades surcoreanas solicitaron una orden de detención en su contra por presuntas irregularidades financieras relacionadas con la salida a bolsa de su empresa HYBE.

Según la investigación, el empresario habría engañado a inversionistas en 2019 al asegurar que la compañía no tenía planes de cotizar en bolsa, lo que los llevó a vender acciones antes del lanzamiento oficial del IPO.

Posteriormente, esas participaciones habrían generado ganancias millonarias a través de acuerdos privados, con beneficios estimados en más de 190 mil millones de wones (más de 100 millones de dólares).

Una investigación que lleva tiempo

El caso no es reciente. Las pesquisas comenzaron hace más de un año y han incluido interrogatorios, allanamientos e incluso la imposición de una prohibición de salida del país para Bang desde 2025.

En este contexto, la policía considera que existen elementos suficientes para avanzar hacia una detención formal, aunque la decisión final dependerá de los tribunales surcoreanos en los próximos días.

Mientras tanto, el empresario ha negado todas las acusaciones y su equipo legal insiste en que ha cooperado plenamente con las autoridades durante todo el proceso.

El impacto en el futuro de BTS

La posible detención de Bang Si-hyuk llega en un momento particularmente delicado para HYBE. BTS, su grupo insignia, acaba de retomar actividades tras el servicio militar obligatorio de sus integrantes, con giras y nuevos proyectos en marcha.

El escándalo no solo pone en riesgo la imagen de la empresa, sino que también podría afectar sus operaciones globales, inversiones y relaciones estratégicas en la industria musical.

Además, analistas advierten que este caso podría generar un efecto dominó en el K-pop, un sector que ha sido clave para la economía cultural de Corea del Sur.