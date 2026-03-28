Dulce María de RBD anuncia la llegada de su segunda hija: así se llama la bebé

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La cantante y actriz mexicana, Dulce María, además exintegrante de RBD, vuelve a protagonizar un momento inolvidable en su vida personal y es el nacimiento de su segunda hija.

La noticia, compartida con sus seguidores a través de redes sociales, conmovió a sus fans y confirma que la artista atraviesa una de las etapas más plenas y significativas de su vida.

¿Cómo se llama la nueva princesa de Dulce María

Fue mediante un emotivo mensaje acompañado de un video íntimo que la artista anunció la llegada de su bebé. En la publicación, mostró las manos de su familia unidas, incluyendo las de su esposo Paco Álvarez y su hija mayor, dejando ver la conexión especial que rodea este nuevo capítulo familiar.

"Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos", escribió. "Te amamos bebita mágica", culminó.

La gran revelación no tardó en llegar y se trata de una niña a la que han llamado Fernanda, un nombre que desde ya ha conquistado a sus seguidores.

María Paula, la hermana mayor

Con la llegada de Fernanda, la familia vive también un cambio importante. María Paula deja de ser hija única para convertirse en hermana mayor.

Este momento, ya había sido anticipado por la cantante, quien confesó sentir una mezcla de ilusión y nostalgia al ver a su primogénita crecer y asumir un nuevo rol dentro del hogar.

Aun así, la pequeña esperaba con entusiasmo la llegada de su hermanita, mostrando que el vínculo entre ambas comienza incluso antes de su nacimiento.

Un embarazo inesperado que cambió sus planes

Más allá de la felicidad actual, esta segunda maternidad llegó como una sorpresa para Dulce María. La propia artista había confesado que no imaginaba volver a ser madre a los 40 años, pues pensaba que esa etapa ya estaba cerrada en su vida.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Este embarazo no solo transformó sus expectativas, sino que también reforzó su visión sobre la vida, la maternidad y el significado de la familia.