Don Francisco regresa al estudio de “Sábado Gigante” y prepara un gran reencuentro

Hay escenarios que terminan convirtiéndose en parte de la historia de quienes los pisan y para Don Francisco, uno de ellos está en Miami y guarda décadas de recuerdos, risas y encuentros que marcaron a varias generaciones de espectadores.

A sus 85 años, el histórico presentador chileno Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, volvió al estudio donde grabó durante años “Sábado Gigante”, esta vez para darle vida a una nueva propuesta televisiva que busca conectar aquellos recuerdos con el presente.

Se trata de “Gigantes con Don Francisco”, una serie de programas especiales que llegará a Univisión el próximo 11 de octubre y que tendrá como primera invitada a la cantante mexicana Lucero.

El regreso que revive la época de “Sábado Gigante”

El retorno tiene un peso especial para el conductor. “Sábado Gigante” comenzó en Chile en 1962 y posteriormente llegó a Estados Unidos, donde desde 1986 se produjo en Miami.

El programa permaneció al aire durante 53 años y concluyó en septiembre de 2015, convirtiéndose en el espacio de variedades televisivas de mayor duración presentado por un mismo conductor, según el Guinness World Records.

Por eso, regresar al mismo escenario no es simplemente volver a un set de televisión. Para Don Francisco significa reencontrarse con una parte fundamental de su trayectoria y con una audiencia que durante décadas hizo familiares frases como “¿Qué dice el público?” y “¡Fuera!”.

El propio presentador reconoció la emoción de regresar al lugar donde trabajó durante 30 años. Su intención, explicó, es combinar la actualidad con la evocación de aquellos años que forman parte de su historia.

“Gigantes con Don Francisco” mantendrá algunos elementos que recuerdan al antiguo programa, pero tendrá como eje principal las conversaciones con reconocidas figuras de la comunidad latina.

Entre los primeros invitados aparecen Lucero, Luis Fonsi y Guillermo 'Memo' Ochoa, quienes compartirán con el conductor aspectos de sus carreras, momentos decisivos y facetas menos conocidas de sus vidas.

La producción también incorporará una banda musical en vivo, imágenes de archivo, sorpresas y reencuentros con familiares, amigos y colegas. El público presente en el estudio tendrá además participación en juegos con premios en efectivo y la posibilidad de ganar un automóvil.

La apuesta de Don Francisco

Aunque su nombre está estrechamente ligado a la televisión tradicional, Don Francisco asegura que también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Actualmente mantiene presencia en redes sociales y cuenta con su propio pódcast, “Mi decálogo del éxito”.

El comunicador, que comenzó su carrera profesional como técnico modelista, encontró en la comunicación el camino que terminaría convirtiéndolo en una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana.

“Gigantes con Don Francisco” se estrenará el domingo 11 de octubre a las 7:00 p. m. ET por Univision y estará disponible en ViX al día siguiente.