Día del Padre: 5 famosos que se convirtieron en "papás solteros"

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La figura del padre ha experimentado una transformación radical en las últimas décadas. Ya no se trata solo de un rol tradicional de proveedor, sino de una presencia activa, emocional y, cada vez más, protagonista de la crianza en solitario.

A continuación, exploramos cinco historias de famosos que han demostrado que la paternidad soltera no es un obstáculo, sino una experiencia transformadora.

Ricky Martin

El artista puertorriqueño decidió embarcarse en la aventura de la paternidad mediante la gestación subrogada, rompiendo tabúes en una industria donde la presión mediática suele ser asfixiante.

Para Ricky, la llegada de sus hijos gemelos, Valentino y Matteo, marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal.

Él ha sido muy vocal sobre cómo sus hijos le devolvieron la perspectiva, obligándole a encontrar un equilibrio entre su estatus de superestrella global y la cotidianidad de un padre que debe ayudar con las tareas escolares y gestionar las emociones de sus pequeños.

Cristiano Ronaldo

Quizás uno de los casos más fascinantes y, a la vez, guardados bajo llave, es el del portugués. Mucho antes de consolidar su familia actual, el astro del fútbol sorprendió al mundo al anunciar el nacimiento de su primer hijo, Cristiano Jr., asumiendo la custodia total desde el inicio.

Lo que destaca en su historia es la capacidad de mantener un muro de hierro frente a la exposición pública de su primogénito, protegiendo ferozmente su identidad mientras navegaba la complejidad de ser una figura mediática mundial.

Ronaldo ha explicado en diversas ocasiones que la responsabilidad de ser padre soltero le dio una madurez que ningún trofeo deportivo podría haberle otorgado, convirtiendo su hogar en su refugio principal contra el escrutinio constante de la prensa deportiva y social.

Anderson Cooper

El reconocido periodista y presentador de noticias se convirtió en padre de su hijo Wyatt mediante gestación subrogada en el año 2020, cuando ya superaba la barrera de los cincuenta años.

Cooper ha compartido abiertamente la vulnerabilidad que sintió al tomar esta decisión, especialmente al reflexionar sobre la pérdida de sus propios padres a una edad temprana.

Su enfoque es sumamente moderno y practica la copaternidad con su ex pareja, demostrando que la soltería en la crianza no significa aislamiento.

Lenny Kravitz

A veces, la paternidad soltera no surge de una elección inicial, sino de las vueltas que da la vida tras una separación. Este es el caso de Lenny Kravitz, quien tras su divorcio de Lisa Bonet, asumió un rol fundamental en la crianza de su hija, Zoë Kravitz.

El músico ha relatado cómo, durante gran parte de los años noventa, se dedicó a ser el cuidador principal mientras su hija crecía, fomentando una relación de complicidad y respeto mutuo que ha trascendido los años.

Lo que hace que su historia sea especial es el enfoque en la libertad y la honestidad que imprimió en su educación, alejándose de las jerarquías tradicionales para construir una amistad sólida con ella.

Liam Neeson

El actor británico tuvo que enfrentarse a la crianza de sus dos hijos, Micheál y Daniel, tras el trágico fallecimiento de su esposa, la actriz Natasha Richardson, en 2009.

El actor se encontró de repente asumiendo el rol de madre y padre a la vez, bajo la sombra de un duelo público y desgarrador.

Neeson ha hablado en contadas ocasiones sobre cómo la paternidad le salvó la vida en aquellos años oscuros, obligándole a mantenerse en pie y a ser el ancla para sus hijos cuando el mundo parecía desmoronarse.