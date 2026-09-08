Detienen en Orlando a rapero venezolano y lo trasladan a cárcel de máxima seguridad

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El nombre del rapero venezolano John Theis vuelve a generar preocupación entre sus seguidores luego de conocerse nuevos detalles sobre su detención por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La detención ocurrió el 22 de agosto de 2026, según una campaña de apoyo organizada por personas cercanas al artista, en medio de un proceso migratorio que mantiene a su familia y allegados atentos a su situación.

La noticia inicialmente fue confirmada en redes sociales por su esposa, Marley Molina, además de artistas y amigos de Theis, entre ellos ADSO y Junior Caldera, quienes se sumaron públicamente a las muestras de solidaridad.

Ya había tenido inconvenientes con la policía

Antes de que se conociera su detención, el rapero cuyo nombre real es Johnfer Theis, había relatado públicamente un episodio que vivió durante un viaje a Seattle y Portland, donde tenía previstas varias presentaciones.

Según explicó entonces, al llegar al aeropuerto de Seattle tuvo dificultades para realizar el check-in. Cuando acudió al mostrador, aseguró que le retiraron su licencia y le pidieron que esperara. Poco después, relató que se encontró rodeado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional.

El artista contó que los funcionarios tenían su boleto y documento de identificación, además de revisar sus pertenencias. También afirmó que le informaron que existía una alerta relacionada con el DHS.

Theis describió aquel momento como una experiencia de enorme tensión. Según su relato, llegó a temer por su futuro migratorio y por la posibilidad de ser enviado fuera de Estados Unidos. Después de aproximadamente ocho horas de revisión, aseguró que pudo continuar su viaje.

Su entorno asegura que fue trasladado a Indiana

Tras la detención, su esposa difundió una nueva actualización sobre su situación. De acuerdo con ese relato, John habría sido trasladado posteriormente en un vuelo privado desde Florida hasta un centro de detención en Indiana.

Su entorno también asegura que fue clasificado bajo la categoría HITH, que describen como una clasificación para personas consideradas de alto riesgo. Sin embargo, esta parte de la información no ha sido confirmada públicamente por ICE ni por una autoridad federal.

De igual manera, sus allegados sostienen que John no tiene antecedentes ni cargos criminales y expresaron preocupación porque, según su versión, estaría siendo relacionado con supuestas organizaciones delictivas únicamente por sus tatuajes.