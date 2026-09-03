Confirman nuevos detalles comprometedores de la demanda de maltrato contra Ozuna

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El cantante puertorriqueño, Ozuna, deberá enfrentar un proceso judicial luego de que la modelo y creadora de contenido Yillian Atkinson lo señalara públicamente por presunto maltrato físico y verbal.

La revelación fue realizada por su abogado Antonio Sagardía ante las cámaras del programa puertorriqueño Lo Sé Todo, en medio del proceso iniciado después de las acusaciones de Atkinson.

Según explicó el abogado, Ozuna y la modelo “compartieron” durante un período en el que el artista se encontraba separado de su pareja, Taína Meléndez.

Yillian Atkinson acusa a Ozuna de presunto maltrato

El pasado 24 de agosto, Atkinson utilizó sus historias de Instagram para exponer públicamente lo que aseguró haber vivido junto al intérprete de “Se Preparó”.

La joven compartió imágenes en las que mostraba supuestas lesiones, además de fotografías junto al artista y capturas de conversaciones privadas.

En una de sus publicaciones aseguró que Ozuna presuntamente la agredía físicamente de manera recurrente y también denunció supuesto maltrato verbal. Incluso manifestó preocupación por su seguridad y responsabilizó al cantante en caso de que algo le ocurriera.

Las acusaciones provocaron una inmediata reacción del equipo de Ozuna. Su oficina de manejo calificó los señalamientos de falsos y señaló que el artista no realizaría declaraciones adicionales sobre el asunto por el momento.

Medidas contra Ozuna

La situación escaló ahora al ámbito judicial. A Atkinson le fue concedida una orden de protección contra Ozuna, según lo que explicó Sagardía, y el artista deberá comparecer ante las autoridades como parte del proceso.

Además, la medida contempla la entrega de sus armas de fuego. En Puerto Rico, cuando se diligencia una orden de protección, las autoridades pueden suspender licencias de armas y ocuparlas como medida de seguridad.

El abogado Antonio Sagardía confirmó que el reggaetonero tendrá que cumplir con este procedimiento, mientras continúa el proceso relacionado con los señalamientos de la modelo.

¿Qué pasa con Taína Meléndez?

La confirmación de que Ozuna mantuvo una relación con Atkinson también generó interrogantes sobre su vínculo con Taína Meléndez, con quien el cantante tiene dos hijos.

El defensor aseguró que la relación entre la pareja no se habría roto y sostuvo que ambos mantienen comunicación. Incluso señaló que Meléndez ha estado presente durante estos días en los que el artista enfrenta la controversia.