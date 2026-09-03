Carolina Sandoval tiene novio: conoce al empresario que conquistó a ‘La Veneno’

Suscríbete a nuestros canales

Después de cerrar oficialmente su matrimonio con Nick Hernández, la presentadora venezolana, Carolina Sandoval, decidió abrirle nuevamente las puertas al romance y confirmó públicamente su relación con un empresario de origen albanés que tiene una particular conexión con Venezuela.

Se trata de Niko Topuzi, un hombre que, aunque nació lejos de Latinoamérica, ha logrado conquistar a la conductora de “Siéntese quien pueda” y actualmente mantiene con ella una relación a distancia.

El empresario que enamoró a Carolina Sandoval

Según reveló People en Español, Niko Topuzi es un empresario de origen albanés vinculado al sector turístico y gastronómico. Es propietario de hoteles y restaurantes en Santorini, Grecia, donde desarrolla parte de sus actividades empresariales.

Uno de los detalles que más llamó la atención sobre el nuevo novio de Sandoval es su dominio del español y el cariño que siente por Venezuela.

La conexión con el país natal de la presentadora ha llegado incluso a la cocina, pues, Topuzi sabe preparar arepas, un detalle que evidencia el acercamiento que ha tenido a la cultura venezolana.

La historia de amor comenzó durante unas vacaciones. Sin embargo, antes de que ambos coincidieran personalmente hubo una especie de presentación a distancia, una amiga de Carolina le mostró a Niko a través de un video y posteriormente tuvieron la oportunidad de conocerse durante un viaje.

Aunque la relación no comenzó frente a las cámaras, con el paso del tiempo la pareja decidió dejar de esconder su romance. Uno de los primeros registros públicos de ambos juntos apareció en julio, dando pistas de que la vida sentimental de 'La Veneno' había tomado un nuevo rumbo.

‘La Veneno’ habla de una nueva ilusión

Sandoval no ha ocultado la felicidad que experimenta en esta etapa. “Hoy celebro la oportunidad de volver a sonreír, de sentir ilusión y de permitirme ser feliz”, expresó la presentadora a People en Español.

Por ahora, Carolina y Niko viven su romance a distancia, pero eso no parece haber disminuido la ilusión de la venezolana, quien se ha mostrado especialmente emocionada con esta nueva oportunidad sentimental.

Recordemos que, en julio, la conductora anunció en pleno programa que legalmente ya era una mujer divorciada. “Soy una mujer divorciada por la corte de Miami-Dade”, dijo entonces, visiblemente emocionada.