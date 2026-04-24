Caitlyn Jenner “estalla” al ser identificado como masculino en su pasaporte

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La exatleta olímpica, Caitlyn Jenner, vuelve a estar en el centro de la conversación pública, esta vez no por televisión ni política, sino por su nuevo pasaporte que fue emitido con el marcador de género masculino, a más de 10 años de su transición.

Caitlyn Jenner está frustrada con su pasaporte

Jenner gestionó la renovación de su pasaporte sin imaginar que, esto se convertiría en una experiencia frustrante para ella.

En una reciente entrevista, reveló que, pese a haber realizado su transición hace años y contar con todos sus documentos legales actualizados, recibió su nuevo pasaporte con el género “M” de masculino.

Según explicó, había trabajado previamente con abogados para cambiar todos sus registros oficiales a femenino, incluyendo su certificado de nacimiento, lo que hacía aún más desconcertante el resultado final.

“Entonces alguien en mi posición, que ha hecho su transición, trabajé muy, muy duro. Trabajé con un bufete de abogados para asegurarme de que todo se cambiara de ‘M’ a ‘F’, hasta en mi certificado de nacimiento”, dijo.

La preocupación de Jenner

Más allá del impacto mediático, la madre de Kylie y Kendall Jenner dejó claro que la situación va más allá de un simple error administrativo. La celebridad expresó su inquietud por las implicaciones que esto podría tener, especialmente al viajar.

“Esto es un tema de seguridad”, señaló, evidenciando el riesgo que puede representar portar documentos que no coinciden con su identidad.

El incidente no ocurre en el vacío. Se produce en medio de cambios recientes en políticas federales de Estados Unidos que han endurecido los criterios sobre el reconocimiento de género en documentos oficiales.

Estas medidas establecen que el sexo debe definirse bajo parámetros biológicos, lo que ha afectado directamente a personas trans, incluyendo figuras públicas como Jenner.

Paradójicamente, Jenner ha sido una figura asociada a posturas conservadoras, lo que ha intensificado las reacciones en la opinión pública.

Petición especial

Ante la situación, Jenner incluso intentó contactar directamente al presidente Donald Trump para buscar una solución. Pero, hasta el momento no ha recibido respuesta. “Estuve en Mar-a-Lago hace dos meses y le escribí una carta explicándole todo esto, cómo me afecta a mí y a muchas otras personas”, comentó.

“No he tenido respuesta. Está bastante ocupado en este momento. Mi marcador de género no es un gran tema para él, ¿ok? Lo entiendo y no lo culpo en absoluto. Me cae bien y me gusta lo que está haciendo”, aseguró.