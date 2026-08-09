Ariana Grande se somete al escrutinio público por su cambio físico

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Hace unos días, la cantante de pop Ariana Grande tomó la decisión de alejarse de la vida pública para priorizar su salud mental y su privacidad ante los constantes señalamientos sobre su físico.

Un representante de la cantante declaró en exclusiva para People: “Ariana se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine”. Este tour de verano la ha sometido nuevamente al escrutinio público, luego de su participación en el musical Wicked, protagonizado junto a Cynthia Erivo.

Las críticas y comentarios fuera de lugar en línea se han intensificado en las últimas semanas por su extrema delgadez; sin embargo, nada asegura que se trate de problemas de salud, pues la intérprete prefiere mantener distancia de las opiniones de los usuarios.

Según confirmó la editorial, Grande tampoco participará en la reposición en el West End de Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim.

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante”, continuó el representante. “Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, dijo para culminar.

Ariana Grande y su salud mental

Durante los últimos meses, Ariana estuvo en el ojo del huracán debido a los comentarios sobre su apariencia física. Fotografías recientes y la promoción de sus nuevos proyectos provocaron múltiples especulaciones entre quienes cuestionaban su estado de salud.

Sin embargo, tanto su representante como personas de su entorno han insistido en que la cantante se encuentra bien y que la decisión de alejarse temporalmente responde al desgaste provocado por el permanente escrutinio público, más que a una situación médica confirmada.

No es la primera vez que la intérprete de Thank U, Next habla sobre el impacto que tienen los comentarios sobre el cuerpo de las figuras públicas. En años anteriores, pidió respeto hacia todas las personas, recordando que la apariencia física no siempre refleja el verdadero estado de salud de alguien.