Adriana Lima confirma su regreso al show de lencería de Victoria's Secret

La supermodelo brasileña Adriana Lima estará en la edición 2026 del Victoria’s Secret Fashion Show, a celebrarse el domingo 18 de octubre de 2026 desde Los Ángeles, California.

Confirmación de Adriana Lima

Tras rumores y pedidos del público por verla de nuevo desfilar para la marca de lencería, la belleza de 45 años regresará para darle sabor, cuerpo y actitud a la colección de este 2026.

“Lo pidieron, lo cumplimos. El ícono de todos los íconos. Nos vemos en Los Ángeles”, escribió la marca en la confirmación de Lima, una de las modelos más reconocidas y emblemáticas de la marca.

El trabajo de Lima con la casa de lencería es tan grande, que llevó el exclusivo y costoso Fantasy Bra, en los años 2008, 2010 y 2014; este último año lo lució acompañada de Alessandra Ambrosio, con un valor de 2 millones de dólares cada uno.

Emoción de fanáticos y una larga trayectoria

La confirmación de Adriana estaba siendo esperada por muchos fanáticos, ya que había estado trabajando en las últimas campañas de la firma, llevando lencería ajustada y en color rojo.

La trayectoria de la modelo comenzó en el año 1999 cuando hizo su primer desfile siendo una jovencita con gran ilusión de consolidar un nombre en la moda.

El Fashion Show será el próximo 18 de octubre con varios artistas musicales ya confirmados como KATSEYE, Tate McRae, Megan Thee Stallion y Megan Moroney.