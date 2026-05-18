Vea los resultados de la jornada de este domingo 17 de mayo

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Finaliza una semana más del mejor beisbol del mundo. A continuación de te dejamos los resultados de cada uno de los encuentros de este domingo 17 de mayo.

Resultados de la MLB:

- Azulejos de Toronto 4-1 Tigres de Detroit

- Reales de Kansas City 2-0 Cardenales de San Luis

- Cascabeles de Arizona 8-6 Rockies de Colorado

- Phillies de Philadelphia 6-0 Piratas de Pittsburgh

- Orioles de Baltimore 7-3 Nacionales de Washington

- Marlins de Miami 3-6 Rays de Tampa Bay

- Rojos de Cincinnati 3-10 Guardianes de Cleveland

- Cerveceros de Milwaukee 4-5 Mellizos de Minnesota

- Cachorros de Chicago 8-9 Medias Blancas de Chicago

- Rangers de Texas 8-0 Astros de Houston

- Medias Rojas de Boston 1-8 Bravos de Atlanta

- Padres de San Diego 8-3 Marineros de Seattle

- Yankees de Nueva York 6-7 Mets de Nueva York

- Dodgers de Los Angeles 10-1 Angelinos de Anaheim

- Gigantes de San Francisco 10-1 Atléticos de Oakland.