MLB: Un dominicano lidera el ranking de los mejores tercera base (+Listado)

Los fanáticos del béisbol han hablado, y la lista de los "Top 10 Right Now" ha sido informada. En una emocionante revelación, José Ramírez encabeza la lista como el tercera base más popular según los fanáticos. La competencia fue feroz, con talentos notables como Austin Riley y Nolan Arenado siguiéndole de cerca. Este ranking, que refleja las preferencias y apoyos de los aficionados, demuestra la diversidad y riqueza del talento en el mundo del beisbol actual.

José Ramírez, el estelar jugador de los Guardianes de Cleveland, tuvo un 2023 bateando para un promedio de .282, con 24 jonrones y 80 carreras impulsadas. Su versatilidad defensiva y su velocidad en las bases también lo han convertido en un jugador muy completo y valioso para su equipo. Ramírez ha sido seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas y ha ganado cuatro Bates de Plata.

Austin Riley, el joven tercera base de los Bravos de Atlanta, ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada, demostrando un gran poder ofensivo y una solvencia defensiva. Riley ha bateado dejó línea ofensiva el año pasado de .281/.345/.516/.861 siendo uno de los pilares del equipo que ha ganado el título de la División Este de la Liga Nacional.

Nolan Arenado, el veterano tercera base de los Cardenales de San Luis, ha mantenido su alto nivel de juego tras ser traspasado desde los Rockies de Colorado. Arenado bateó en su primer año con los pájaros rojos para un promedio de .255, con 34 jonrones y 105 carreras impulsadas, siendo el líder indiscutible de la defensa de los Cardenales. Arenado ha sido seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas y ha ganado 10 Guantes de Oro, seis Guantes de Platino y cinco Bates de Plata.

Los otros siete jugadores que completan la lista de los mejores tercera base según los fanáticos son: Gunnar Henderson (Baltimore), Manny Machado (San Diego), Rafael Devers (Boston), Josh Jung (Texas), Alex Bregman (Houston), Ke'Bryan Hayes (Pittsburgh) y Alec Bohm (Philadelphia).

La lista de los "Top 10 Right Now" fue elaborada por los fanáticos a través de una votación en línea, que se realizó entre el 15 y el 29 de enero de 2024. Los resultados se dieron a conocer el 31 de enero, en el programa MLB Now, que se transmite por el canal MLB Network. La lista de los fanáticos se compara con la lista de los expertos, que se basa en un análisis estadístico y una evaluación profesional de los jugadores.