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MLB: Esta será la jornada del lunes 18 de mayo

MLB Arranca la semana con 14 juegos

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Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 11:36 pm
MLB: Esta será la jornada del lunes 18 de mayo
Foto: Cortesía
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Comienza una nueva semana en el mejor beisbol del mundo cargada de emociones. Un total de 14 compromisos se llevarán a cabo este lunes con el choque imperdible entre Dodgers y Padres por la lucha en el liderato del Oeste de la Liga Nacional.

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Juegos para hoy en la MLB:

  • Guardianes de Cleveland Vs Tigres de Detroit
  • Orioles de Baltimore Vs. Rays de Tampa Bay
  • Rojo de Cincinnati Vs. Phillies de Philadelphia
  • Bravos de Atlanta Vs. Marlins de Miami
  • Mets de Nueva York Vs. Nacionales de Washington
  • Azulejos de Toronto Vs. Yankees de Nueva York
  • Medias Rojas de Boston Vs. Reales de Kansas City
  • Astros de Houston Vs. Mellizos de Minnesota
  • Cerveceros de Milwaukee Vs. Cachorros de Chicago
  • Rangers de Texas Vs. Rockies de Colorado
  • Atléticos Vs. Angelinos de Anaheim
  • Dodgers de Los Ángeles Vs. Padres de San Diego
  • Gigantes de San Francisco Vs Cascabeles de Arizona
  • Medias Blancas de Chicago Vs. Marineros de Seattle

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