MLB: Esta será la jornada del lunes 18 de mayo

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Comienza una nueva semana en el mejor beisbol del mundo cargada de emociones. Un total de 14 compromisos se llevarán a cabo este lunes con el choque imperdible entre Dodgers y Padres por la lucha en el liderato del Oeste de la Liga Nacional.
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Juegos para hoy en la MLB:
- Guardianes de Cleveland Vs Tigres de Detroit
- Orioles de Baltimore Vs. Rays de Tampa Bay
- Rojo de Cincinnati Vs. Phillies de Philadelphia
- Bravos de Atlanta Vs. Marlins de Miami
- Mets de Nueva York Vs. Nacionales de Washington
- Azulejos de Toronto Vs. Yankees de Nueva York
- Medias Rojas de Boston Vs. Reales de Kansas City
- Astros de Houston Vs. Mellizos de Minnesota
- Cerveceros de Milwaukee Vs. Cachorros de Chicago
- Rangers de Texas Vs. Rockies de Colorado
- Atléticos Vs. Angelinos de Anaheim
- Dodgers de Los Ángeles Vs. Padres de San Diego
- Gigantes de San Francisco Vs Cascabeles de Arizona
- Medias Blancas de Chicago Vs. Marineros de Seattle
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