MLB: Chris Sale y la diferencia de esta temporada a las anteriores

Chris Sale fue cambiado de los Medias Rojas de Boston a los Bravos de Atlanta recientemente y para sorpresa de muchos, el zurdo ha mostrado una imagen diferente a años anteriores.

En primera instancia, el veterano serpentinero está mucho mejor físicamente a otras campañas, siendo el punto más importante hasta ahora y por si fuera poco, está en un equipo que lo obliga a querer ganar cueste lo que cueste.

"Esta es la primera vez que entro en una temporada baja sin lidiar con algo desde 2018. Mi nivel de confianza es mucho más grande que en los últimos seis años", mencionó Chris Sale a los medios de comunicación.

Asimismo, el experimentado serpentinero también sabe la responsabilidad de portar el uniforme de los Bravos de Atlanta, equipo que estará peleando por un puesto en la Serie Mundial.

"Tiene todas las piezas ahí. He escuchado cosas. Sé que la Serie Mundial está en la parte superior de la lista. Para eso estamos todos aquí y a me gusta competir y no me agrada perder", finalizó Sale.