MLB: Astros de Houston firman a este joven prospecto nacido en Costa Rica

Poco a poco más jugadores de países que nunca han llegado a tener representación en las Grandes Ligas están firmando su primer contrato con distintos equipos, tal y como sucedió con el lanzador costarricense, Juan Estrella, quien rubricó su firma con los Astros de Houston.

El joven abridor de 18 años es considerado una de las promesas del beisbol tico, y previamente ya había sido observado por representantes de los Dodgers de los Ángeles y los Reales de Kansas City en República Dominicana, lugar realizó los Tryouts (evaluaciones) previo a firmar su contrato con los siderales.

"Los Astros me hicieron un total de 3 evaluaciones, en la primera le gusté a un scout de ellos. Luego me llevaron al complejo de ellos (en República Dominicana) y tiré bien. En el tercero ya me llevaron con los jefes para que ellos me vieran y ahí se dio la firma" expresó Estrella al medio costarricense Delfino.cr.

Ahora Estrella dará su salto a la Dominican Summer League en la academia de formación de los Astros.

Hasta la fecha un total de 18 jugadores nacidos en Costa Rica han llegado a firmar contratos con organizaciones de laMLB, sin embargo ninguno de ellos ha logrado alcanzar el estatus de Grandeliga.

El último pelotero costarricense en firmar un contrato fue Jake Pérez Correa en el 2020 con los Padres de San Diego, para luego realizar pruebas con los Marlins, Filis, Marineros y Atléticos.