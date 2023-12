Los números de Manny Machado lo hacen un sólido candidato al Salón de la Fama en un futuro (+Video)

Desde que comenzó su carrera en 2012 con los Orioles de Baltimore, los conocedores del beisbol vieron algo especial en Manny Machado; un jugador con una defensiva envidiable y unas capacidades con el madero que fue puliendo con los años para convertirse en uno de los peloteros más completos de todo el sistema de ligas mayores.

Al día de hoy, el dominicano ya tiene 31 años y ha encarado un total de 12 temporadas en la MLB, luciendo como un tercera base muy destacado que ha sido seis veces All-Star, ha ganado par de Guantes de Oro, un Guante de Platino y un Bate de Plata.

De igual manera, en 6216 turnos al bate a lo largo de su trayectoria acumula 1737 imparables, 313 jonrones, 944 carreras producidas, 914 anotadas y 664 extrabases con un promedio de bateo vitalicio de .279, OBP de .339 y .829 de OPS. Defensivamente, por otro lado, su desempeño ha sido más que destacado, registrando 28 outs por encima del promedio y un fielding run value de 20. No por nada fue apodado "el Ministro de la Defensa" hace más de ocho años.

Por si fuera poco, su fWAR ya va por 50.2.

Wild that Manny Machado is only 31. Career 50.2 fWAR, 313 HR, 28 OAA. Future HoF? pic.twitter.com/e1Z2nk4qIF

No es casualidad que en febrero de 2023, la estrella quisqueyana firmó con los Padres de San Diego una extensión de contrato de 11 años y 350 millones de dólares, acuerdo que fue, en aquel momento, el cuarto más lucrativo en la historia de la mejor liga del mundo de beisbol.

Aún queda mucha carrera por delante para el nacido en Miami con padres dominicanos, por lo que sus estadísticas seguirán en ascenso y su inclusión al Salón de la Fama en un futuro será cada vez más realista.