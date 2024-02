MLB: ¿Se va? Yadier Molina aclara rumor sobre acuerdo en Dominicana

El ex receptor puertorriqueño y actual manager de los Criollos de Caguas, Yadier Molina, desmintió este jueves los rumores que lo vinculaban con los Leones del Escogido, de la Liga Dominicana de Beisbol (LIDOM), para la temporada 2024-25.

En una transmisión en vivo por Instagram, Molina afirmó que no ha tenido ningún contacto con el equipo dominicano y que no sabe de dónde salió la información que lo daba como hecho.

"Yo me levanté hoy con esa noticia (el presunto acuerdo con el Escogido) y en el teléfono tenía como 15 mensajes. La verdad es que la gente está inventando. Nosotros hablamos el año pasado. No he tenido comunicación con ellos", dijo Molina.

El ex jugador de los Cardenales de San Luis, que se retiró al final de la temporada 2022 de las Grandes Ligas, agregó que le gustaría dirigir en la LIDOM, pero que por ahora no hay nada concreto.

"Sería un honor para mí participar en una liga como la dominicana. Pero hasta ahora nada se ha hablado al respecto. No sé de dónde salió esa noticia", expresó.

Molina, de 41 años, debutó como manager en su país natal con los Criollos de Caguas, a los que llevó al campeonato de la LBPRC. Pero, no tuvo suerte en la Serie del Caribe disputada en Miami, donde no pudo avanzar a las semifinales del torneo.