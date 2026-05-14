Steve Kerr revela el momento en el que estuvo cerca de abandonar a los Warriors

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En un giro cinematográfico que ha sacudido los cimientos de la NBA, el entrenador jefe de los Golden State Warriors, Steve Kerr, ha confirmado oficialmente que continuará al frente del equipo, revirtiendo su decisión previa de retirarse al finalizar la presente temporada.

El anuncio se produce apenas horas después de que los Warriors aseguraran su pase a la postemporada tras una victoria agónica y electrizante sobre Los Ángeles Clippers en el torneo Play-In. Lo que inicialmente se perfilaba como el "último baile" del técnico más laureado de la era moderna, se ha transformado en un renovado compromiso con la franquicia de la Bahía.

Una decisión forjada en el fuego de la competición

Fuentes cercanas a la organización revelaron que Kerr ya había comunicado internamente su intención de dar un paso al costado hace semanas, buscando priorizar su salud y tiempo familiar tras una década de presión constante y éxitos sin precedentes. Sin embargo, la atmósfera vibrante del Chase Center y el carácter resiliente mostrado por su plantilla ante los Clippers alteraron su perspectiva.

"Hay momentos en el deporte que te recuerdan por qué haces esto", declaró Kerr en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Ver la competitividad de este grupo, la entrega en cada posesión y la conexión con nuestra afición me hizo entender que el fuego sigue ahí. No estoy listo para irme todavía".

El impacto de la victoria sobre los Clippers

El partido del Play-In no fue solo un trámite clasificatorio; fue el catalizador del cambio de opinión de Kerr. Los Warriors, liderados por un núcleo veterano incombustible y una nueva generación de talento emergente, lograron remontar una desventaja de dobles dígitos frente a un equipo de los Clippers que no dio tregua.

La ejecución táctica y el espíritu de lucha demostrado por sus jugadores fueron, según palabras del propio técnico, "la prueba definitiva de que este ciclo aún tiene capítulos dorados por escribir". La victoria no solo validó el sistema de juego de Golden State, sino que reafirmó la posición de Kerr como el líder ideal para navegar la transición de la franquicia.