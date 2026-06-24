NBA: Wizards eligen a Dybantsa como primer pick

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El Draft de la NBA 2026 ha terminado con la expectativa que rodeaba al jugador más prometedor de su generación. En una noche marcada por la emoción en el Barclays Center de Brooklyn, los Washington Wizards cumplieron con los pronósticos y seleccionaron a AJ Dybantsa como el número uno absoluto de esta edición.

La decisión de la franquicia capitalina pone fin a meses de especulaciones y marca el inicio de una nueva era. Tras años de resultados complicados, el equipo apuesta todo por el talento formado en BYU, quien llega a la liga tras una temporada universitaria donde promedió 25.5 puntos por partido, consolidándose como una amenaza constante en ambos lados de la duela.

El elegido para cambiar el rumbo en DC

La elección de Dybantsa no es casualidad. Con 19 años y una envergadura física que permite comparaciones inmediatas con figuras de élite, el alero aterriza en Washington con la misión de ser el eje de una reconstrucción necesaria. Los Wizards, que no contaban con el privilegio de elegir en el primer puesto desde 2010, han encontrado en el joven nacido en Boston la pieza que consideran fundamental para recuperar el protagonismo en la Conferencia Este.

La directiva valoró su capacidad anotadora y su versatilidad, elementos que fueron determinantes para decantarse por él por encima de otros nombres fuertes de la clase, como Darryn Peterson, quien finalmente fue seleccionado en el segundo lugar por los Utah Jazz. La seguridad y madurez mostradas por Dybantsa durante las entrevistas previas al draft terminaron por convencer a una organización que urgía de un rostro joven y fresco.

El futuro empieza ahora

Es evidente que el peso de la responsabilidad será enorme para el nuevo jugador de los Wizards. La afición de Washington, castigada por años de sequía competitiva, ha recibido la noticia con optimismo, viendo en Dybantsa la chispa necesaria para encender el interés por el baloncesto en la capital. El contrato que se proyecta para el jugador refleja no solo el valor de mercado, sino la confianza ciega de la franquicia en su potencial a largo plazo.

Más allá de los números y los análisis, el Draft de 2026 será recordado como el momento en que AJ Dybantsa pasó de ser una promesa colegial a convertirse en la esperanza principal de una institución histórica. Ahora, el trabajo real comienza en los campos de entrenamiento. El talento está ahí, pero la NBA es un escenario distinto. Washington ha tomado su decisión; el tiempo dirá si el joven alero tiene la madera necesaria para transformar el destino de los Wizards.