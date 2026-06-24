"Draft NBA 2026: Los Pelicans bajan el precio de Trey Murphy III y alertan a los Warriors

Suscríbete a nuestros canales

A escasas horas de que el comisionado Adam Silver dé inicio al Draft de la NBA, el mercado de traspasos nos regala un ajuste inesperado en uno de los activos más codiciados de la liga. Según reportes del reconocido insider Brett Siegel (ClutchPoints), el precio de salida para adquirir al alero Trey Murphy III ha "bajado ligeramente", abriendo una ventana de oportunidad inmejorable para los contendientes al título. La razón detrás de este cambio de postura es directa:la gerencia de los New Orleans Pelicans tiene como prioridad absoluta conseguir una selección de lotería (Top-14) en el Draft de este año.

La noticia ha sacudido las pizarras de operaciones de varias franquicias. Murphy III, de 25 años, encarna el arquetipo perfecto del jugador de baloncesto moderno —un alero de perfil 3-and-D (triple y defensa) de gran envergadura,capacidad atlética y probada eficacia perimetral—. Que su precio haya disminuido en vísperas del Draft lo convierte, de forma automática, en la ganga estratégica de la semana.

El "Efecto Lotería": Por qué Nueva Orleans flexibiliza sus pretensiones

Hasta hace pocas semanas, intentar sacar a Trey Murphy III de Luisiana requería desprenderse de jugadores jóvenes consolidados y múltiples selecciones futuras. Sin embargo, la urgencia de los Pelicans por reestructurar su rotación de cara a la próxima campaña, sumada a la necesidad de encontrar talento joven de costo controlado para rodear a Zion Williamson, ha obligado al vicepresidente ejecutivo David Griffin a cambiar de táctica.

Bajar el precio no significa un remate por desesperación, sino un cambio en la moneda de cambio exigida. Los Pelicans ya no piden "el paquete perfecto", sino una transacción directa y quirúrgica: un boleto de entrada a las primeras 14 selecciones del Draft actual.

Este movimiento permitiría a Nueva Orleans seleccionar a un base organizador o a un pívot protector del aro de impacto inmediato, liberando al mismo tiempo la futura tensión salarial que implicaría firmar a Murphy III bajo una jugosa extensión de contrato.

Golden State al acecho: El encaje perfecto en la Bahía

En medio de esta coyuntura de rebaja, los Golden State Warriors han emergido de inmediato como el pretendiente más agresivo. Tras una temporada baja de profundos cuestionamientos en San Francisco —y con los crecientes reportes que sitúan a Klay Thompson bajo la lupa del Miami Heat—, la gerencia encabezada por Mike Dunleavy Jr. busca desesperadamente inyectar frescura, piernas y tiro exterior para maximizar los últimos años de la ventana de campeonato de Stephen Curry.

Trey Murphy III encaja como un guante en el sistema de lectura y movimiento de Steve Kerr. Sus credenciales lo avalan:un tirador de élite con un 39.2% de acierto histórico desde la línea de tres puntos, capaz de castigar tras atrapar y tirar (catch and shoot), y con los 2.03 metros de estatura necesarios para intercambiar marcas en defensa contra los aleros más dominantes del Salvaje Oeste.