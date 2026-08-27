Los Raptors inmortalizan a Kyle Lowry: su número 7 colgará en lo más alto

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Los Toronto Raptors anunciaron que elevarán al techo de su estadio la emblemática camiseta número 7 de Kyle Lowry. La emotiva ceremonia se llevará a cabo el próximo 10 de enero. El homenaje tendrá un toque especial, ya que se realizará tras el encuentro ante los Philadelphia 76ers. Este equipo no solo representa a la ciudad natal del exjugador, sino que también fue su última franquicia en la liga.

Lowry, de 40 años, anunció oficialmente su retiro del baloncesto profesional el pasado mes de julio, tras disputar sus últimas dos temporadas y media en Filadelfia.

El regreso del hijo pródigo

A través de un comunicado oficial, el histórico base armador expresó su profunda emoción por el reconocimiento que le otorgará la organización canadiense. "Llevo años esperando este momento. Siempre dije que Toronto es mi hogar y que me retiraría como jugador de los Raptors", confesó el veterano jugador.

Lowry destacó que ver su número 7 inmortalizado en el pabellón significará muchísimo para él, destacando el fuerte lazo que construyó con los aficionados. "Nos convertimos en campeones juntos, y poder compartir esta noche con todos ellos y con mi familia será algo invaluable", concluyó en su mensaje.

El arquitecto del campeonato

Durante sus nueve memorables temporadas en Canadá, el base se consolidó como el indiscutible líder, corazón y alma del quinteto de los Raptors. Su tenacidad en la cancha fue la pieza clave que impulsó a la franquicia a conquistar el único campeonato de la NBA en su historia durante el 2019.

Ese histórico título forjó un vínculo inquebrantable entre el jugador, la gerencia, la ciudad de Toronto y toda la fanaticada del baloncesto a lo largo de Canadá.

Un legado estadístico insuperable

Más allá del anhelado anillo de campeón, el impacto de Lowry está grabado con letras de oro en los libros de récords de la franquicia canadiense. El exjugador sigue liderando a la organización en apartados históricos vitales, incluyendo asistencias (4.277), robos (873), triples convertidos (1.518) y triples-dobles (16).

El icónico número 7 de Lowry será apenas el segundo dorsal retirado en toda la historia del equipo, uniéndose en lo más alto al legendario número 15 de Vince Carter.