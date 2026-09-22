¡Guerra en la NBA! Sacramento Kings y tres franquicias van tras la figura de Detroit

El estancamiento en las negociaciones contractuales entre los Detroit Pistons y su pívot estrella, Jalen Duren, ha comenzado a generar una fuerte marejada de rumores a lo largo de la National Basketball Association (NBA). Tras trascender que el jugador rechazó una propuesta de extensión por cinco temporadas y 200 millones de dólares, diversas organizaciones de la liga han comenzado a monitorear de cerca el panorama. Según los últimos reportes, los Sacramento Kings no serían el único equipo interesado en ir tras los servicios de Duren en caso de que la franquicia de Michigan decida explorarlo como pieza de traspaso o si se facilita su salida al mercado.

El pívot de 22 años, que viene de firmar una sólida campaña regular en la que consolidó su estatus como uno de los interiores jóvenes de mayor proyección en el baloncesto profesional, busca un acuerdo salarial cercano al máximo permitido para un jugador saliente de su contrato de novato ($287 millones por cinco años). Sin embargo, la directiva de los Pistons se ha mantenido cautelosa a la hora de comprometer esa suma, influenciada por las dudas surgidas tras su desempeño en los pasados playoffs y la desacuerdo en torno a exigencias físicas como la polémica «cláusula de peso».

Un perfil cotizado en el mercado de la NBA

Esta falta de consenso ha reactivado el radar de varias gerencias que buscan fortalecer su juego interior. Los Sacramento Kings, equipo en constante búsqueda de mayor presencia física y capacidad reboteadora para complementar su esquema competitivo, figuran en la lista de contendientes. No obstante, fuentes cercanas a la liga aseguran que la competencia por Duren sería feroz si Detroit decide escuchar ofertas de traspaso.

El atractivo de Duren en el mercado es incuestionable. Con un perfil que combina atletismo de élite, capacidad defensiva para proteger el aro y un dominio dominante en los tableros, múltiples franquicias en fase de reconstrucción acelerada o contendientes al título ven en el joven pívot una pieza angular para el futuro a largo plazo. Equipos con suficiente espacio salarial o con activos de primera ronda acumulados estarían preparados para presentar paquetes altamente competitivos si Detroit opta por no correr el riesgo de perderlo en la agencia libre restringida.

Escenario incierto antes del inicio de temporada

A pesar del creciente interés de terceros, la directiva de Detroit mantiene, por el momento, el control contractual sobre la situación. Al tratarse de un agente libre restringido al finalizar el presente curso, los Pistons conservan el derecho de igualar cualquier oferta que otra franquicia presente en el mercado. Sin embargo, el distanciamiento en las pretensiones económicas y las fricciones surgidas durante las negociaciones de este verano han creado un ambiente de incertidumbre que podría acelerar los acontecimientos antes del cierre del mercado de traspasos.

Mientras tanto, los analistas coinciden en que las próximas semanas serán clave para determinar si los Pistons intentarán reconducir las conversaciones con una propuesta ajustada o si, por el contrario, comenzarán a evaluar formalmente las ofertas que ya empiezan a llegar desde Sacramento y otros rincones de la liga.