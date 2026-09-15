Fin al drama en Los Ángeles: El traspaso definitivo de Kawhi Leonard ya tiene fecha

La novela veraniega de la NBA entra formalmente en su desenlace. Tras meses de prolongadas conversaciones, especulaciones financieras y desacuerdos en la mesa de negociación, el bombazo del mercado está a punto de ejecutarse. Según reveló una fuente directamente vinculada al entorno cercano de Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers y Toronto Raptors ultiman los detalles finales para cerrar «en los próximos días» un acuerdo de traspaso que se ha venido retrasando durante mucho tiempo.

La operación, que ha mantenido en vilo a las oficinas principales de la liga, representa uno de los movimientos más significativos de la pretemporada. Aunque las negociaciones sufrieron múltiples interrupciones a lo largo de los últimos meses por discrepancias sobre los activos de primera ronda y la inclusión de jugadores de rol clave, las partes involucradas han logrado acercar posturas de forma definitiva para consumar la transacción antes de que abran los campamentos de entrenamiento.

El regreso del héroe del anillo a Canadá

Para la franquicia de Toronto, el inminente acuerdo significa el retorno del jugador que lideró al equipo hacia el único campeonato de su historia en la temporada 2018-19. Leonard, dos veces Jugador Más Valioso de las Finales (FMVP) y dos veces Defensor del Año (DPOY), volverá a vestir los colores de los Raptors con la misión de devolver la competitividad inmediata a una plantilla en plena reestructuración.

«Existe plena confianza entre las partes involucradas de que este traspaso se completará en los próximos días», señaló la fuente cercana al jugador bajo condición de anonimato. «Las diferencias sustanciales han quedado resueltas y los aspectos legales y financieros que mantenían paralizado el acuerdo están prácticamente pulidos. Kawhi está listo para asumir esta nueva etapa de su carrera».

Por su parte, Los Angeles Clippers consiguen reestructurar su proyecto deportivo tras un ciclo de altibajos marcados por lesiones y expectativas no cumplidas en los playoffs. Al liberar la carga salarial de Leonard, la organización angelina sumará activos jóvenes y futuras elecciones de Draft, permitiendo a la gerencia encabezada por Lawrence Frank reorganizar el tope salarial con mayor flexibilidad de cara a los próximos años.

Impacto en el mapa de poder de la NBA

La concreción de esta transacción alterará de manera directa las proyecciones en la Conferencia Este. Con la incorporación de un alero élite en ambos lados de la cancha, Toronto aspira a recortar distancias frente a los contendientes de la zona alta y establecer un perímetro defensivo temible.

El acuerdo, no obstante, se mantiene pendiente de las revisiones médicas de rigor y de la aprobación final por parte de la oficina del Comisionado de la NBA, trámites informales que se llevarán a cabo en cuanto se emita la documentación oficial por ambas partes. La expectativa en Canadá es máxima, pues se prevé que el anuncio formal se realice a través de los canales oficiales de los equipos en el transcurso de las próximas 48 a 72 horas.