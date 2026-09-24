¿El último baile de Curry? El megatraspaso que preparan los Warriors para no perder a su leyenda

La gerencia de los Golden State Warriors se encuentra en el centro de los rumores de la NBA. Según reportes de ejecutivos rivales de la liga, la franquicia de San Francisco emerge como el candidato principal para realizar un traspaso de gran impacto durante la presente campaña, motivada por la urgencia de reestructurar su plantilla y mantenerse en la contienda por el campeonato.

La presión interna y externa ha alcanzado su punto más alto debido a la situación contractual de su máxima figura, Stephen Curry, quien aún no ha firmado una extensión de contrato. Este escenario obliga a la directiva liderada por Mike Dunleavy Jr. a tomar decisiones agresivas en el mercado de fichajes para garantizar un proyecto deportivo competitivo a corto plazo.

El dilema contractual de Stephen Curry y la urgencia de ganar

El futuro de los Golden State Warriors está estrechamente ligado a la continuidad de Stephen Curry. Con el base veterano analizando sus opciones antes de comprometer su firma en un nuevo acuerdo, la franquicia no tiene margen para años de transición. La exigencia de la afición y del propio entorno del jugador es clara: construir de inmediato un quinteto con capacidad real de pelear por el anillo de la NBA.

Diversos analistas y directivos de la liga coinciden en que los Warriors poseen los activos necesarios —incluyendo selecciones de primera ronda del Draft y jóvenes talentos con valor de mercado— para estructurar un paquete atractivo que permita adquirir a una súper estrella consagrada antes del cierre del mercado de traspasos.

«Los ejecutivos rivales señalan a los Warriors como el equipo del que más se espera que realice un traspaso masivo durante esta temporada. Con Stephen Curry aún esperando para firmar una extensión, la presión recae sobre Golden State para ganar a lo grande», señalan las fuentes de la liga sobre el momento decisivo que atraviesa la organización californiana.

Posibles escenarios y activos de traspaso en Golden State

El rendimiento reciente del equipo en la Conferencia Oeste ha dejado al descubierto la necesidad de incorporar un segundo anotador de élite o un especialista defensivo en la pintura que libere de carga ofensiva a Curry. Entre los nombres que la prensa especializada vincula con la franquicia se encuentran varias figuras consolidadas cuyos equipos actuales podrían entrar en procesos de reconstrucción.

Para la afición de Golden State y los analistas del baloncesto estadounidense, los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo de la dinastía de la Bahía. Un movimiento agresivo en el mercado no solo aseguraría la permanencia de Stephen Curry, sino que redefiniría las probabilidades del equipo en la lucha por el trofeo Larry O'Brien.