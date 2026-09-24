El motivo oculto por el que Detroit Pistons aún no ha renovado a su gran estrella

Las negociaciones contractuales entre Detroit Pistons y el pívot Jalen Duren han entrado en una fase crítica tras la inclusión de una cláusula de control de peso en la propuesta contractual enviada por la franquicia. Según reveló el periodista Hunter Patterson en un informe detallado, la última oferta del equipo exige que el jugador se someta a revisiones mensuales de su peso corporal a lo largo de todo el año.

Malestar entre Duren y Detroit

Esta exigencia ha provocado sorpresa y malestar en el entorno del pívot. De acuerdo con las fuentes citadas por Patterson, el malestar radica en la postura adoptada internamente por la directiva tras la eliminación del equipo en el séptimo partido de la segunda ronda de playoffs frente a los Cleveland Cavaliers. En esa instancia, la franquicia responsabilizó en parte el rendimiento del jugador a su condición física, solicitándole de manera privada que redujera su peso corporal.

«Que los Pistons creyeran que su peso fue en parte el culpable tomó por sorpresa a Duren y a su entorno. Esa afirmación surgió internamente tras la derrota de Detroit en el Séptimo Juego de la segunda ronda ante los Cleveland Cavaliers;fuentes de la liga señalan que la organización quería en privado que Duren bajara de peso en ese momento», detalla el reporte periodístico.

El desencuentro llega en un punto determinante en la carrera del joven jugador de 22 años, registrado oficialmente con una estatura de 2,08 metros y un peso de 113 kilogramos. Tras una brillante campaña regular en la que disputó 70 encuentros y promedió 19,5 puntos, 10,5 rebotes y 2 asistencias por partido —cifras que le valieron su primera selección al Partido de las Estrellas (All-Star) y al tercer mejor equipo de la liga (All-NBA)—, los desacuerdos sobre su acondicionamiento físico han estancado el acuerdo a largo plazo.

Una negociación que aún no termina de concretarse

Las discrepancias no solo se circunscriben al ámbito contractual. Mientras la gerencia de Detroit ha incrementado su propuesta económica hasta los 200 millones de dólares por cinco temporadas, la inclusión de condicionantes e incentivos ligados a metas físicas ha generado distanciamiento. Duren y sus representantes consideran que las valoraciones sobre su peso resultan inesperadas, al tiempo que valoran la posibilidad de optar por la oferta cualificada de un año y 9,6 millones de dólares. Esta medida le permitiría convertirse en agente libre sin restricciones el próximo verano de 2027.