9 métodos para solucionar el error 403 Forbidden

El error 403 Forbidden es uno de los más comunes cuando se intenta acceder a una página web; no importa la frecuencia con la que entres al sitio, puede ocurrir de un momento al otro. Sin embargo, en esta nota hay 9 métodos para solucionar dicho error y no tener más inconvenientes.

Error 403 Forbidden es un problema muy frustrante para todas las personas que lo han experimentado. De la noche a la mañana tu web o la que frecuentas queda sin posibilidades de acceder; su origen es muy especifico y se puede deber a varias razones.

¿Qué es el error 403 Forbidden?

403 Forbidden es un problema que ocurre cuando el servidor intenta acceder a una web; pero no puede porque ocurre un error de autenticación que no le da permisos. En otras palabras el navegador no abre la página y sale una pantalla de error.

Las causas del error vienen por archivos .htaccess corruptos; permisos de archivo incorrectos o problemas de plugin. También tiene diferentes variaciones en su pantalla de error, por ejemplo: Forbidden – No tienes permiso para acceder / a este servido; 403 – Forbidden: Acceso denegado.

Aunque se muestre de distintas maneras, es el mismo error y las soluciones servirán en todos los casos.

¿Por qué ocurre el error 403 Forbidden?

Error Forbidden es un problema de código de estado HTTP que indica que está restringido en acceso a la página. No hay forma de acceder a la web y se debe en su gran mayoría a tres problemas muy específicos:

Archivo .htaccess corrupto: Configuración defectuosa o incorrecta del citado archivo, ocurre al realizar cambios en el mismo.

Permisos de archivo incorrectos: Error de configuración de los permisos o carpetas de las personas que pueden controlar, leer o escribir en los archivos.

Problemas con el plugin: Si usas una web como WordPress es probable que tengas un plugin que no sea compatible con otro previamente instalado; causando el error.

Lo bueno es que son problemas de mala configuración; por lo que se pueden resolver en poco tiempo sin necesidad de ser un experto.

Error 403 Forbidden - kinsta

9 métodos para solucionar el error 403 Forbidden

Existen 9 formas diferentes de solucionar el error 403 Forbidden; de esta manera no dejarás de acceder a la web de ninguna manera y podrás solucionar el problema al instante.

1 - Actualizar la web y comprobar la dirección

Es probable que solo sea un error en la dirección, puede que la URL de la web esté mal escrita; o haya tenido un error. Por otra parte, es bueno actualizar un par de veces la página cuando da el problema; suele ser solucionado en minutos.

2 - Borrar caché del navegador

El cache es muy útil para acceder a las páginas rápidamente; pero en ocasiones ocurren errores a la hora de visualizar las webs. La solución es tan simple como eliminar el cache; de esta forma la página se mostrará como si fuese la primera vez que accedes.

3 - Modificar los permisos de los archivos

Al ser en muchas ocasiones problemas de configuración, ajustar los permisos puede solucionar el problema. Que los usuarios puedan leer, escribir, ejecutar archivos es importante para evitar el error.

Leer: Ver los datos y el contenido de un archivo o carpeta

Escribir: Modificar o eliminar contenido de un archivo o carpeta

Ejecutar: Ejecutar el archivo normal o como script; para acceder a una carpeta y realizar funciones.

4 - Borrar y restaurar el archivo .htaccess

Dicho archivos es de configuración simple, utilizado en servidores web Apache; cuando tienes un error de esta índole, solo debes reemplazarlo, sea de una copia de seguridad o creándolo de cero.

Si usas webs como WordPress puedes forzar al servidor a generar nuevamente el archivo:

Conéctate al servidor mediante FTP

Busca el archivo .htaccess en tu carpeta root

Descarga una copia del archivo a tu ordenador

Elimina el archivo .htaccess de tu servidor

5 - Desactivar y reactivar plugins

Al usar webs como WordPress suelen ocurrir este error por falta de actualizar los plugins; en estos casos solo se deben desactivar, actualizar y reactivar.

6 - Desactivar la CDN

CDN es un grupo de servidores distribuidos en diferentes ubicaciones que entregan rápidamente el contenido de una web. Es de manera temporal, pero es útil para comprobar la web y ver si se resuelve la situación; en ocasiones las imágenes de JavaScript pueden tener errores que afectan el inicio del sitio.

7 - Comprobar la configuración de la Protección Hotlink

Protección Hotlink es un concepto simple, que significa usar la url de una imagen en su web; al servir en otra ubicación ocasionan un problema fuerte; tener la protección ayuda a evitar esos problemas.

Además, es importante destacar que es ilegal esta práctica y podría llevarlos a tener problemas judiciales.

8 - Desactivar el VPN

Si estas usando un VPN, intenta desactivarlo para ver si se soluciona. En muchas webs está bloqueado el uso de VPN.

9 - Contactar servicio técnico

Si nada de lo anterior te funcionó puede deberse a un problema más técnico; por lo que la recomendación es acudir al servicio técnico y que puedan arreglar el problema.

Ahí están, 9 soluciones para corregir el error 403 Forbidden. Generalmente con algunas de ellas se arregla sin necesidad de acudir a un especialista técnico, ya que siempre se trata de un error de configuración, manual.