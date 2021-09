Conor Mcgregor revela cuántas peleas quedan en su contrato

ufc

Aunque ya realiza trabajos de rehabilitación tras la lesión de su pie, resulta bastante probable que Conor McGregor vuelva a pelear a mediados del próximo año en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

Sin embargo, eso para nada le ha quitado protagonismo pues ‘The Notorious’ es muy consecuente con sus cuentas en redes sociales.

El irlandés de manera seguida interactúa con sus seguidores; durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter decidió revelar cuántas peleas le quedan en su actual contrato con la UFC. McGregor dio la respuesta a un fanático que compartía sus datos sobre ventas en Pay Per View (PPV).

El excampeón también quiso corregirlo apuntando que tiene actualmente 8 de los 10 récords de PPVs en ventas. Y desea aprovechar los dos combates restantes en su contrato para romperlos todos.

“Esta lista es incorrecta. McGregor vs. (José) Aldo hizo más que UFC 100: Brock (Lesnar) vs. (Frank) Mir. Y McGregor vs. (Donald) ‘Cowboy’ (Cerrone) hizo más que McGregor vs. Aldo. Actualmente tengo 8 de los 10 mejores PPV de UFC”, comentó McGregor.

“Tengo 8 de los 10 primeros tal como están (…) me gustaría completar el top 10 para terminar mi contrato”, indicó el peleador en otro tuit.

Actualmente acumula dos derrotas seguidas, ambas ante Dustin Poirier.

Fuente: Depor