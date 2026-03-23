Terremoto en Miami: Sebastián Korda despide a Alcaraz

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El Hard Rock Stadium fue testigo de un domingo histórico. Carlos Alcaraz, quien llegó a Florida con el cartel de máximo favorito y tras completar el Grand Slam de carrera en Australia a principios de año, se despidió prematuramente del Miami Open en la tercera ronda. Su verdugo fue un inspirado Sebastian Korda, quien necesitó dos horas y 19 minutos para concretar el golpe del torneo.

Korda, actual número 36 del ranking ATP y 32º sembrado, desplegó un tenis de altísimo nivel desde el primer juego, dominando con su servicio y castigando con golpes profundos que incomodaron al español durante gran parte del encuentro.

Crónica de una resistencia

El partido comenzó cuesta arriba para el murciano, quien cedió la primera manga por 6-3. En el segundo parcial, cuando parecía que Korda sentenciaba el duelo al sacar para el partido con 5-4, emergió la versión más aguerrida de Alcaraz. El número uno encadenó cinco juegos consecutivos para llevarse el set 7-5 y trasladar la decisión al capítulo final.

Sin embargo, lejos de desmoronarse por la oportunidad perdida, Korda recuperó la compostura en el tercer set. Aprovechó el único punto de quiebre de la manga en el séptimo juego y cerró el partido con un definitivo 6-4, sellando así su primer triunfo ante un líder del ranking mundial.

Consecuencias en el ranking

Esta derrota tiene implicaciones directas en la lucha por el trono del tenis masculino:

Alcaraz se marcha con apenas 40 puntos, dejando la puerta abierta para que Jannik Sinner recorte distancias significativamente si logra avanzar a las rondas finales.

Korda rompe una racha de tres derrotas consecutivas ante el español y se mete en octavos de final, donde se medirá al joven español Martín Landaluce.

Para Alcaraz, este resultado representa su eliminación más temprana de la temporada 2026, cortando una racha de regularidad que lo había mantenido en la cima durante los primeros meses del año.