Tsitsipas, Schwartzman, Garín y Ruud, principales reclamos en la Copa Davis

Miércoles 8| 1:52 pm





EFE

El griego Stefanos Tsitsipas, tercer jugador del mundo, el noruego Casper Ruud, undécimo, el argentino Diego Schwartzman, decimocuarto y el chileno Cristian Garín, decimonoveno, son los principales reclamos de las eliminatorias del Grupo Mundial I y el Grupo Mundial II de la Copa Davis que se disputarán del 17 al 19 de septiembre.



Estos cuatro jugadores situados entre los veinte mejores del circuito ATP han sido convocados por sus respectivos equipos para los enfrentamientos.



Diez de las doce eliminatorias del Grupo Mundial I y ocho de los doce enfrentamientos del Grupo Mundial II se disputarán entre el 17 y el 19 de septiembre. Las restantes se disputaron en marzo pasado. En el Grupo Mundial I Japón ganó en Islamabad a Pakistán (0-4) y Ucrania se impuso a Israel en Kiev (3-2). En el Grupo Mundial II, México ganó en Sofía a Bulgaria (1-3) y Polonia a El Salvador en Kalisz (3-1),



Los ocho equipos ganadores con mejor ránking del Grupo Mundial I jugarán las series clasificatorias para las Finales del 2022. Mientras que los cuatro vencedores con la clasificación más baja formarán parte de una eliminatoria extra en noviembre donde los que ganen formarán parte de las clasificatorias y los perdedores irán a los 'play off' del Grupo Mundial 2022.



El sistema es similar para el Grupo Mundial II. Los ocho de los doce ganadores con mejor ránking se clasificarán de forma directa para las eliminatorias del Grupo Mundial I del 2022 y los vencedores con el coeficiente más bajo jugarán una serie extra en noviembre donde los dos ganadores se clasificarán para los 'play off' del Grupo Mundial I de 2022. Los perdedores irán a las eliminatorias del Grupo Mundial II del 2022.



Ruud, que disfruta del mejor año de su carrera, refuerza al combinado de Noruega que recibe a Uzbekistán en Oslo, en el duelo del Grupo Mundial I.



Schwartzman lidera a Argentina. El número 14 del mundo encabeza un conjunto sudamericano potente que parte como favorito en el enfrentamiento contra Bielorrusia que afronta la serie debilitado por la falta de seis de sus mejores tenistas individuales. En el conjunto de Gastón Gaudio, que pretende el retorno a la élite, debutará Federico Coria, hermano menor del que fuera número tres del mundo Guillermo Coria.



Chile, de la mano de Cristian Garín, viaja a Bratislava para medirse a Eslovaquia. El capitán Nicolás Massu ha conformado un equipo sólido para emprender el camino hacia las finales del próximo año.



Uruguay tiene una cita contra Países Bajos que acudirá al Carrasco Lawn Tenis Club de Montevideo. El cuadro europeo cuenta con el impulso de Botic Van de Zandschulp, que llegó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, superado por Daniil Medvedev. El conjunto sudamericano cuenta con Pablo y Martín Cuevas.



Nueva Zelanda, que tiene a los medallistas de bronce en dobles en Tokio 2020 Marcus Daniel y Michael Venus reciben en el International Tennis Hall of Fame de Newport, en Estados Unidos, a Corea del Sur.



También en septiembre, en el Grupo Mundial I están fijados los duelos entre Bolivia y Bélgica en Asunción, Paraguay, el de Brasil en Líbano, en la tierra batida del Automobile and Touring Club, el Finlandia contra India en Espoo, el de Perú, que recibe en el Club Lawn Tennis de la Exposición de Lima a Bosnia Herzegovina y el choque entre Rumanía y Portugal en Cluj.



Para marzo del 2022 quedan dos eliminatorias: el de Pakistán y Japón en Islamabad y el de Ucrania contra Israel en Kiev.



Tsitsipas, que disfruta del mejor puesto en su carrera, y que fue finalista de Roland Garros esta temporada, superado por Novak Djokovic, lidera al conjunto de Grecia que se enfrenta a Lituania en su eliminatoria del Grupo Mundial II, en la Lyttos Beach tennis Academy, en Heraklion.



En esta categoría, Suiza recibe a Estonia en Biel, la República Dominicana acude a Túnez, Paraguay a Portoroz para enfrentarse a Eslovenia y Venezuela jugará en Nueva York con Sudáfrica de local. Además, Dinamarca recibe a Tailandia, Turquía a Letonia, Barbados a Indonesia, Zimbabue a China y Marruecos juega en China Taipei.