Zverev supera a Rublev y consigue su primer título en Cincinnati

(EFE).- El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, mantuvo su racha triunfal en el torneo ATP 1000 de Cincinnati al vencer en la final al ruso Andrey Rublev, cuarto sembrado, por 6-2 y 6-3 y proclamarse nuevo campeón.



El partido entre ambos tenistas, el quinto como profesionales, no tuvo más historia que confirmar el gran dominio que tiene el tenista alemán sobre el ruso al que le ha ganado todos los duelos.



Zverev, que llegó al torneo sin haber ganado nunca un partido en Cincinnati, se erigió en el mejor con un tenis poderoso y consistente, que le permitió acabar con Rublev, el verdugo del favorito, su compatriota Daniil Medvedev, en la semifinal, en apenas 59 minutos de acción.



El tenista alemán, que no había podido ganar nunca en las seis participaciones anteriores en Cincinnati, se marchó con el cuarto título de la ATP en lo que va de temporada.



Aunque Rublev consiguió hacerle el único break del partido a Zverev en el octavo juego del segundo set para el parcial de 5-3, de inmediato con su saque, que nunca pudo ser factor ganador, a pesar de colocar 11 aces, lo perdió con el tenista alemán, actual medalla olímpica de oro en Tokio 2020, que aprovechó el primer punto de partido que tuvo (15-40).



Las estadísticas del partido no dejaron ninguna duda de la superioridad de Zverev, que jugó espectacular desde el fondo de la pista, con un resto dominante que le permitió hacer cinco "break" y luego en las subidas a la red siempre estuvo seguro.



Ál final, Zverev acabó con 58 puntos ganados por apenas 36 de Rublev, que jugó su peor partido del torneo ante el tenista alemán, su verdugo desde que comenzaron a jugar a los 11 años.



Zverev, de 24 años, número cinco del mundo, como nuevo campeón del Masters 1000 de Cincinnati se llevó un premio en metálico de 654.815 dólares y 1000 puntos para la clasificación de la ATP.



Mientras que Rublev, de 23 años, número siete del mundo, recibió un cheque de 354.720 dólares y 600 puntos para la clasificación de la ATP.



Zverev, que se convirtió en el primer alemán que ganó el torneo de Cincinnati desde que lo hizo Boris Becker, en 1985, a principios de este año, ganó la corona del Mutua Madrid Open en mayo para poner fin a una sequía de títulos de Masters 1000 de tres años, mientras que también ganó el trofeo en Acapulco en marzo.



Ahora, el tenista alemán de 24 años está empatado en la novena posición con la mayor cantidad de títulos Masters 1000 ganados desde que la serie comenzó en 1990 y es el primer jugador en ganar en Cincinnati y la medalla de oro olímpica en individuales en el mismo año desde que lo logró el estadounidense Andre Agassi en 1996.



En un comienzo animado, Zverev salió dominante de los intercambios de golpes mientras jugaba de manera consistente y agresiva.



El tenista alemán golpeó con gran profundidad y potencia en sus golpes de fondo para dictar desde la línea de fondo mientras lograba parcial de 3-0 por delante.



Zverev estuvo fuerte en el servicio durante el primer set, perdiendo solo tres puntos cuando lo cerró en apenas 27 minutos tras colocar una volea de derecha.



El segundo set comenzó de manera similar cuando Zverev respondió bien a los golpes fuertes de Rublev para forzar al ruso a cometer errores no forzados cuando rompió nuevamente en el saque en el primer juego.



Zverev luego mantuvo a Rublev detrás de la línea de fondo mientras producía fuertes golpes de derecha y cerraba bien la red para controlar siempre al tenista ruso a través de toda la cancha.



El 17 veces campeón del circuito continuó con un gran resto y rompió por quinta vez para asegurar su impresionante victoria.



Rublev, que disputó su segunda final de Masters 1000, después de haber disfrutado de una carrera hacia el partido por el campeonato en Montecarlo en abril, al final siguió sin conocer el triunfo.



El ruso, que triunfó en Rotterdam en marzo para capturar su cuarto título ATP 500, obtuvo su primera victoria sobre Medvedev en su camino a la final en Cincinnati.



Pero al final no pudo ver cumplido su sueño y objetivo de convertirse en el sexto ruso diferente en ganar un título de Masters 1000 desde que comenzó la serie en 1990 y el sexto campeón diferente en este nivel esta temporada. EFE