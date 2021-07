Nadal, "muy ilusionado" con el torneo en su academia

Tenis

Martes 20| 6:53 am





El circuito ATP Challenger Tour vuelve a la Rafa Nadal Academy by Movistar del 29 de agosto al 5 de septiembre en Manacor (Mallorca), un torneo al que han acudido en anteriores ediciones jugadores destacados del circuito internacional, como el británico Andy Murray y el australiano Bernard Tomic.



"Nos hace muchísima ilusión que un año más se pueda celebrar el Rafa Nadal Open by Sotheby’s International Realty en la academia", afirma el tenista balear en un vídeo de promoción del torneo.



"Para nosotros significa mucho poder disfrutar de una semana de tenis con un nivel muy alto en Manacor. Este año va a ser la tercera edición y, dentro de las restricciones que aún tenemos, vamos a intentar que el torneo pueda seguir siendo una fiesta para todos los seguidores que quieran venir a visitarnos", añade el ganador de veinte títulos de Grand Slam.



En la primera edición disputada en 2018, Tomic estrenó el palmarés de un torneo que ganó en 2019 el finés Emil Ruusuvuori.



El exnúmero 1 del mundo y ganador de tres títulos de Grand Slam Andy Murray se convirtió en uno de los grandes atractivos de la última edición del Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty.



Al igual que en las dos ediciones anteriores, las entradas del evento serán gratuitas, según explican desde la academia de Nadal, y los aficionados podrán descargarlas en las próximas semanas a través de la página web www.rafanadalopen.com. / EFE