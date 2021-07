Djokovic avanza como una apisonadora hacia cuartos tras derrotar a Garín

Tenis

Lunes 5| 10:53 am





El serbio Novak Djokovic parece no tener rival en la hierba de Wimbledon y este lunes se deshizo del chileno Cristian Garín por 6-2, 6-4 y 6-2, para firmar su presencia número doce en los cuartos de final del torneo.



El de Belgrado alargó su racha en los octavos del 'major' londinense, en el que no cae desde 2006 contra Mario Ancic, con otra actuación impecable ante Garín, que antes de este año nunca había ganado un partido en Wimbledon.



El chileno lo intentó en una pista Central cada vez con mayor afluencia de público, pero no fue capaz de dañar a un Djokovic que parece lanzado hacia su sexto título en la Catedral. Firmó un partido ejemplar al servicio, con porcentajes de primeros superiores al 85 % y concediendo solo dos pelotas de rotura a su rival, que no pudo convertir.



No se puede decir que Garín no tratase de aferrarse con uñas y dientes al partido. Sobre todo en el segundo set, el chileno firmó algunos intercambios de enorme calidad, pero la mayoría cayeron del lado del número uno, que sacó a relucir su instinto asesino cada vez que se acercó a la red.



Tras conseguir llegar con un apretado 4-4 al noveno juego y haber salvado incontables ocasiones de rotura para Djokovic, Garín acabó cediendo al saque y acabó de esa forma con las escasas esperanzas que guardaba de exigir a su rival una manga más.



El público de la Central supo premiar con varias ovaciones el esfuerzo del chileno, pero no pudo llevarlo en volandas ante un rival muy superior.



En el tercer y definitivo set, Djokovic no dio opciones desde el comienzo, con un nuevo "break". Garín había arrojado la toalla. Poco después, tras una hora y 49 minutos de juego, salió de la Central derrotado, pero acompañado por una cerrada ovación.



"Estoy encantado siempre de jugar aquí, en la pista más sagrada de nuestro deporte", dijo Djokovic sobre la pista tras su victoria, y añadió que está jugando con un "nivel de confianza muy alto después de ganar Roland Garros".



El serbio es más favorito que nunca y cuantos más partidos juega, mejor color tiene en la pista, donde no se deja un set desde su debut ante Jack Draper. Su conteo de victorias seguidas en Wimbledon se va ya hasta las dieciocho y buscará el pase a semifinales contra el ganador del duelo entre el húngaro Marton Fucsovics y el ruso Andrey Rublev.



Djokovic posee un balance de nueve triunfos y dos derrotas en los cuartos de Wimbledon. Solo ha caído en esta ronda en 2009, contra Tommy Haas, y en 2017, contra Tomas Berdych. / EFE