Djokovic toma el relevo de Nadal en Mallorca

Tenis

Jueves 17| 12:35 pm





El tenista español Rafa Nadal será el gran ausente del Mallorca Championschip ATP 250, que comienza este sábado en las pistas de hierba natural del Country Club de Santa Ponsa, con un cartel de lujo encabezado por los actuales números uno y dos del mundo, el serbio Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev.



El relevo de la gran expectación que generaban los entrenamientos de Nadal en Calvià lo ha tomado Djokovic, que este jueves se ha ejercitado en una superficie muy similar a la de Wimbledon, donde a partir del 29 de junio buscará su tercer Gran Slam de la temporada, el vigésimo de su cuenta particular, tras conquistar el Abierto de Australia en Melburne y Roland Garros en París.



El serbio, inscrito en el cuadro de dobles del evento balear, desplegó sus golpes en la hierba natural por primera vez en los dos últimos años tras su victoria de Londres en 2019.



Fue una sesión de práctica eminentemente familiar. Primero, tras 40 minutos de precalentamiento, le lanzó bolas a su hijo, Stefan; después, peloteó con su hermano, Marko, y uno de sus entrenadores, el croata Goran Ivanisevic.



Poco antes, el austríaco Dominic Thiem y el español Pablo Carreño se ejercitaron juntos en una de las pistas interiores del recinto.



Los principales rivales de Nadal en el circuito tenístico internacional han elegido las canchas situadas en Calvià, localidad de la costa oeste de la isla y a unos 90 kilómetros de su municipio natal, Manacor, para llegar al torneo de Wimbledon en la mejor forma posible.



En los últimos años, Nadal siempre preparó la temporada de hierba en el torneo que dirige su tío y exentrenador Toni Nadal.



Tenía una pista reservada desde las 9 de la mañana para habituarse al césped y se le vio ensayar el amplio arsenal de golpes que posee con su equipo, encabezado por Carlos Moyá, al que también en ocasiones se sumaron el chileno Christián Garín y el mallorquín Jaume Munar.



Nadal, antes de la pandemia, acaparaba en sus entrenamientos más aficionados que algunos de los partidos de la WTA femeninos, en los que brillaban estrellas de la talla de la hispano-venezolana Garbine Muguruza, la rusa María Sharapova, la alemana Angelique Kerber o la bielorrusa Aryna Sabalenka.



Pero, tras perder ante Djokovic en las semifinales del reciente torneo Roland Garros, el tenista número 3 del mundo sorprendió al confirmar que este año no jugaría en Mallorca ni tampoco en Wimbledon.



Este jueves el manacorense también ha hecho pública su renuncia a los Juegos Olímpicos de Tokio.



"No jugaré en Mallorca, acabo de terminar un partido muy largo (la semifinal que perdió ante Djokovic) y tengo la edad que tengo. Me encantaría jugar en casa, pero nunca lo hago en la semana previa a un 'Grand Slam' y tampoco estoy preparado para ponerme a entrenar en hierba en tres días, que es lo que tendría que hacer para estar jugando un torneo en hierba en una semana. Es algo insostenible", declaró.



Los organizadores del Mallorca Championschip, primer torneo ATP masculino que se disputa en la isla tras 19 años, han lamentado la ausencia de Nadal, "que hubiese sido la guinda", afirman, a una primera edición "histórica" del evento.



La baja de última hora del australiano Nick Kyrgios también ha supuesto un golpe a los promotores del evento, aunque resaltan que el cartel sigue siendo "muy atractivo" teniendo en cuenta las circunstancias del calendario.



Presumen, igualmente, del mejor elenco de tenistas que hoy por hoy se puede presentar en un torneo de la categoría ATP 250.



En la hierba de Santa Ponsa estarán, además de Djokovic y Medvedev, el austríaco Dominic Thiem, el ruso Karen Khachanov, el noruego Casper Ruud, el argentino Guido Pella, el estadounidense San Querrey y los españoles Pablo Carreño y Feliciano López, entre otros.



La fiesta deportiva y social que contarán con diversos actos a los que han sido invitados numerosas personalidades de distintos ámbitos, comenzará este viernes en el Country Club de Santa Ponsa con un partido de exhibición que animarán los ex tenistas Goran Ivanisevic y el alemán Tommy Haas. / EFE