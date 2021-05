Thiem cae eliminado en primera ronda

Tenis

París. El austríaco Dominic Thiem no hizo honor a su ránking de 4 del mundo y doble finalista en Roland Garros y firmó su peor actuación en el torneo al caer en primera ronda, que superó con dificultades el alemán Alexander Zverev tras remontar dos sets en contra.



En el cuadro femenino, la japonesa Naomi Osaka, segunda favorita, accedió a segunda ronda, pero su continuidad en el torneo quedó en suspenso, advertida por los organizadores de eliminación si continúa sin acudir a las peticiones de la prensa, tal y como exige el reglamento.



Esa fue la noticia de la jornada junto a la eliminación de Thiem, que dejó escapar una ventaja de 2 sets contra el español Pablo Andújar, de 35 años, especializado en las últimas semanas en derribar muros enormes, tras haber ganado en Ginebra al suizo Roger Federer.



Thiem, que no atraviesa su mejor momento, sobre todo en el aspecto mental, dejó otra muestra de esa debilidad en un partido en el que se derrumbó ante la insistencia del español, que no bajó los brazos inspirado por la victoria ante el helvético.



Su caída aboca al torneo a una final inédita, puesto que todos los otros antiguos finalistas están en la otra parte del cuadro.



También sufrió Zverev, sexto cabeza de serie, que tuvo que aplicarse para remontar dos sets en contra ante su compatriota Oscar Otte para imponerse por 3-6, 3-6, 6-2, 6-2 y 6-0 y clasificarse para segunda ronda.



El germano, que llegaba con el Masters 1.000 de Madrid bajo el brazo, reaccionó a tiempo frente a un rival procedente de la fase previa que le tuvo contra las cuerdas.



Su siguiente rival será el ruso Romain Safiullin, también clasificado, que venció al español Carlos Taberner por 7-6(4), 1-6, 6-0 y 6-2.



El griego Stefanos Tsitsipas, quinto favorito, tuvo menos problemas para superar su debut en Roland Garros, en el que se impuso al francés Jéremy Chardy, por 7-6 (6), 6-3 y 6-1, y se medirá al ganador del duelo entre el estadounidense Sebastian Korda, 63 del mundo, y el español Pedro Martínez.



OSAKA AMENAZADA



Osaka logró un marcador mas abultado del tenis que desplegó ante la rumana Patricia Maria Tig, a la que venció por 6-4 y 7-6 (4), aunque la noticia le aguardó tras el partido.



Como había anunciado, no acudió a la obligada cita con los medios, lo que le valió una multa de 15.000 dólares, algo esperado. Lo que quizá no se aguardaba la nipona era que los organizadores, respaldados por los de los otros tres Grand Slam, le amenazaron con la exclusión del torneo si mantiene esa actitud.



Su decisión de no atender a los medios, con la excusa de preservar su integridad mental, ha abierto un debate que el tenis parece no querer tener. Ningún colega se ha solidarizado con la nipona y los organizadores han elevado el tono.



Victoria también de la bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera favorita, frente a la croata Ana Konjuh, 6-4, 6-3, mientras que la checa Petra Kvitova, duodécima cabeza de serie, estuvo a punto de caer eliminada ante la belga Greet Minnen, 125 del mundo, que tuvo una bola de partido antes de inclinarse por 6-7 (3), 7-6 (5) y 6-1. EFE