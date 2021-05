Nadal y Djokovic no podrán revivir la final de Roland Garros

Debido al sorteo ambos tenistas no se verán las caras/Foto cortesía

Tenis

Jueves 27| 11:13 am





El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic no podrán revivir la final de Roland Garros del año pasado, puesto que el sorteo efectuado este jueves en París les ha situado en el mismo lado del cuadro.



También el suizo Roger Federer está en esa parte del recorrido, por lo que se cruzaría con Djokovic en cuartos de final si ambos llegan a ese estadio de la competición.



La parte alta engloba a los tenistas más laureados, con 59 títulos de Grand Slam, frente a los de la parte baja, que solo suman 1, el Abierto de Estados Unidos del año pasado del austríaco Dominic Thiem.



Nadal, que persigue sumar su vigésimo primer Grand Slam, el décimo cuarto en la tierra batida parisina, iniciará su andadura contra el australiano Alexei Popyrin, 61 del mundo a sus 21 años.



Si se respeta la jerarquía del ránking, su rival en octavos de final sería el joven italiano Jannik Sinner, a quien derrotó en cuartos en la pasada edición, pero que actualmente, a sus 19 años, ocupa el puesto 19 del mundo.



En cuartos el balear debería encontrarse contra el ruso Andrey Rublev, su verdugo en la pasada edición del Masters 1.000 de Montecarlo.



Nadal y Djokovic podrían disputar su duelo número 58 en unas hipotéticas semifinales de Roland Garros, después de que el español derrotara al número 1 del mundo en los dos últimos partidos, la final en París del año pasado y la de esta edición de Roma, lo que le coloca a un triunfo del serbio en su cara a cara particular.



Djokovic ha tenido más suerte en el sorteo. Debutará frente al estadounidense Tennys Sandgren y no debería encontrar rivales de talla hasta los cuartos contra Federer.



En el otro lado del cuadro, el ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, tratará de superar por la primera ronda de París por vez primera ante el kazako Alexander Bublik, antes de encontrarse en unos hipotéticos cuartos de final contra el griego Stefanos Tsitsipas, que debuta ante el francés Jéremy Chardy.



El austríaco Dominic Thiem, cuarto del mundo, doble finalista en Roland Garros, comenzará frente al español Pablo Andújar y su ruta hacia una nueva final se cruza en cuartos con la del alemán Alexander Zverev. EFE