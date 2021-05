Medvedev arrancará en Roma con derbi ruso ante Karatsev

Tenis

Roma, 10 may (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, número 2 del ránking mundial y campeón de las finales ATP de 2020, debutará en el Masters 1.000 de Roma con un derbi contra su compatriota Aslan Karatsev, número 27, quien eliminó este lunes en la primera ronda al serbio Miomir Kecmanovic.



Karatsev salió ganador por 7-6(2) y 6-4 de un partido intenso, igualado, durado una hora y 44 minutos en el que apenas hubo tres roturas, dos a favor del ruso y una a favor de Kecmanovic.



El jugador serbio arrancó quitando el saque a Karatsev, pero este le devolvió la rotura en el juego siguiente y abrió una batalla técnica y mental de la que finalmente salió triunfador por 7-2 en el desempate.



En la segunda manga, hizo valer la rotura lograda en el primer juego para blindar su pase de ronda con un 6-4, en el primer enfrentamiento absoluto con Kecmanovic.



Karatsev se citó con su compatriota Daniil Medvedev, en otro partido que no tiene precedentes en el circuito ATP.



Medvedev no participó en el torneo del Foro Itálico del año pasado, disputado de forma excepcional en septiembre a causa del coronavirus, mientras que fue eliminado en la primera ronda tanto en 2019 como en 2018. EFE