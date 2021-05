Kvitova: "Parece que no soy cabeza de seria y sí lo soy"

Tenis

Lunes 3| 12:13 pm





La checa Petra Kvitova, que alcanzó los cuartos de final del Mutua Madrid Open tras vencer en tres sets a la rusa Veronika Kudermetova destacó la dificultad que le deparó el sorteo desde la primera ronda.



Kvitova, la que más veces ha ganado en la Caja Mágica con tres títulos individuales, tuvo que superar a su compatriota Marie Bouzkova en primera ronda y a la alemana Angelique Kerber en segunda.



"No tengo un cuadro fácil. Es un reto desde las primera rondas. Da la sensación de que no soy cabeza de serie aunque lo sea. Eso es muy complicado. No está siendo fácil para nadie este torneo. Es así aquí. Hay que pelear para ganar", destacó la checa.



Sobre el partido con Kudermetova, que tuvo que sacar adelante en tres mangas, realzó su dificultad y el buen nivel de su servicio, que resultó clave. "Fue muy difícil, con mucho servicio y solo una rotura en cada set. Estoy contenta de haber manejado la situación porque mentalmente fue difícil sobre todo en el tercer set. El servicio me ha ayudado al final".



La tenista checa destacó su mejoría de juego. "Sí, pero no solo está mejorando mi juego en tierra. Ha mejorado en general cuanto más juegas más mejoras. Así que eso me pasa a mí también. No es una arcilla típica la de aquí", dijo Kvitova. EFE