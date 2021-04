Iga Swiatek: La tierra batida es perfecta para mí

Tenis

La polaca Iga Swiatek, vigente campeona en Roland Garros y que debutó con éxito en el Mutua Madrid Open con una victoria contundente sobre la estadounidense Alison Riske (6-1 y 6-1), mostró su predilección por las pistas de tierra batida y lamentó los pocos torneos que contiene el circuito de esta superficie.



"Siempre echo de menos la arcilla. Es una pena que no sean siguiera dos meses en toda la temporada cuando se juega en tierra batida. Así que me gusta apreciar cada momento en esta superficie", dijo Swiatek, de 19 años, que nunca hasta ahora había jugado en Madrid.



"Es mi primera vez aquí. Las bolas van más altas por el aire que hace. Madrid tiene altura. Es diferente. En otras superficies puedes cometer algunos errores y la pelota entra de todos modos y aquí es un poco diferente", describió la jugadora de Varsovia.



Roland Garros es el gran objetivo de Swiatek que sorprendió el pasado curso al imponerse en París, donde estrenó su palmarés.



"Me gusta el ambiente e Roland Garros. Este año probablemente será diferente porque voy a sentir la presión de haber ganado. Pero cada año, cuando Roland Garros se acerca siento que la motivación aumenta. Me encanta estar allí", destacó.



Aún así, la jugadora polaca, decimoséptima del mundo, que afronta en Madrid su séptimo torneo de la temporada, asume que aún necesita adaptación a la arcilla después de haber competido a lo largo del 2021 en pista dura.



"Tengo que adaptarme aún a la tierra batida. Voy a necesitar más partidos en esta superficie. Aunque la temporada pasada solo jugué ocho partidos en arcilla, que no es mucho, y gané Roland Garros", recordó la jugadora polaca.



Swiatek reconoce que la tierra batida es perfecta para sus condiciones. "Me gusta deslizarme por la pista. Es fácil para mí y no tengo que aprenderlo. La tierra es perfecta para mí básicamente porque cuando era más joven solo practicaba en arcilla. Muchas chicas europeas tienen esta situación. Es natural para mí", explicó.



La tenista de Varsovia asume que el hecho de haber ganado ya un Grand Slam le añade una presión extra cada vez que participa en un torneo.



"Es normal sentir presión después de ganar un Grand Slam. creo que muchos jugadores tienen este problema porque es una situación nueva para todos. Solo tienes que dejarlo de lado y no concentrarte en eso. Tuve problemas con la presión incluso antes de Roland Garros porque soy ambiciosa. Siempre quiero jugar perfecto. No es una buena actitud así que estoy aprendiendo a ganar sin jugar bonito, a hacerlo bien aunque no sea perfecto. Puedes ganar torneos sin sentirte en buena forma. Creo que viene con la edad y la experiencia y todavía necesito algo de tiempo", advirtió Swiatek.



La jugadora polaca conquistó meses atrás el torneo de Adelaida, el segundo en su palmarés tras Roland Garros y el primero del 2021.



"El hecho de haber ganado un torneo no es ningún alivio. Gané en Adelaida pero siento que no es suficiente. Tan pronto como me relaje y juegue será mucho mejor. Se que puedo jugar bien y espero hacerlo todos los partidos", indicó Swiatek. EFE