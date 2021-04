Djokovic dice que no revelará si se vacunará o no contra la covid

Tenis

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, dejó claro este viernes en Belgrado que su intención es no revelar si se vacunará o no contra la covid, para evitar ser parte de un supuesto "juego" mediático.



"Guardaré para mí la decisión sobre si seré vacunado. Creo que es una decisión privada e íntima y no quiero entrar en el juego de en pro o en contra de las vacunas que los medios están creando ahora", declaró Djokovic.



"Tengo el pleno derecho de hacerlo", subrayó la primera raqueta mundial en una rueda de prensa telemática en la capital serbia, donde participa en un torneo de la ATP 250, en respuesta a una pregunta sobre la vacunación.



"Es algo en lo que no quiero estar involucrado (...) No quiero responder a esa pregunta y espero que todos lo van a comprender", insistió.



Consideró que se trata de "un asunto muy sensible", en el que "la gente se vuelve muy emotiva", y abogó por "la libertad de elección" y "el respeto a la decisión de cada cual".



Djokovic recordó que no está claro si la vacunación será obligatoria para la participación en los torneos de la ATP.



Por otro lado, indicó que tiene información de la organización del torneo en Belgrado de que hay muchos jugadores que se vacunarán y dijo que se alegraba que precisamente en Serbia tenían la posibilidad de optar entre diferentes vacunas.



Djokovic, creador de la competición en Belgrado, su ciudad natal, declaró que el objetivo del torneo a largo plazo es "dar a los tenistas locales, los establecidos en la cúspide mundial y sobre todo a los jóvenes, la oportunidad de competir con los mejores del mundo".



"Así tendrán la experiencia que significa mucho para ellos, para su desarrollo, pero también la oportunidad de ganar puntos tan importantes", señaló.



Djokovic es el semifinalista en el torneo de Belgrado tras superar hoy al serbio Miomir Kecmanovic (47) por 6:1, 6:3.



Su rival en la semifinal será el ganador del encuentro entre el ruso Aslán Karatsev y el italiano Gianluca Mager.



Otro semifinalista es el italiano Matteo Berrettini (10), quien ganó hoy al serbio Filip Krajinovic, y que se enfrentará en la semifinal con el ganador del partido entre el japonés Taro Daniel y el argentino Federico Delbonis. EFE