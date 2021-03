Bautista muy satisfecho por remontar el primer set contra Struff en Miami

Tenis

Lunes 29| 6:07 am





El español Roberto Bautista se mostró "muy satisfecho" de remontar el primer set en el triunfó que logró este domingo contra el alemán Jan Lennard Struff (4-6, 6-3 y 6-2) en el Masters 1000 de Miami y de esta forma situarse en los octavos de final.



"Hacía bastante calor, mucho viento. Nunca es fácil jugar aquí en Miami, creo entonces que debo estar muy satisfecho después de haber remontado el primer set y de haber superado tantas dificultades como las que he sentido hoy en la pista", dijo en rueda de prensa posterior al partido.



El español, que enfrentará en la siguiente ronda con el estadounidense John Isner, reconoció que en el primer set al comienzo le costó "encontrar el timing con la pelota", pero luego ya en el tercero fue más agresivo y veloz.



Sobre su siguiente encuentro con Isner, Bautista señaló que intentará hacerle "breaks".



"Se que es un rival Miami se le da muy bien. Es un partido no muy bonito de jugar, es de competir mucho, de estar muy atento", manifestó.



Duodécimo del mundo, y finalista este año en Doha y Montpellier, Bautista dijo que las condiciones de tiempo en Miami "son muy cambiantes" y en ese sentido los partidos durante el día "son más difíciles" a causa del calor y el viento.



"Las condiciones ideales de jugar son por la tarde o por la noche", agregó, para luego reconocer que en esta edición del abierto de Miami la "pelota es diferente y es más rápida que en años anteriores".



El español necesitó este domingo una hora y 53 minutos para culminar su escalada ante un adversario que aprovechó su buen arranque para ganar el primer set y tomar ventaja.



Roberto Bautista, con nueve títulos en su historial aunque el último en el 2019, en Doha, buscará igualar su mejor registro en Miami, los cuartos de final, en el duelo contra Isner, que superó al canadiense Felix Auger Aliassime gracias a dos desempates (7-6(5) y 7-6(5)).



"Voy a tener que jugar bien si voy a tener alguna posibilidad de vencerlo", dijo Isner en rueda de prensa sobre su partido contra Bautista. "Es demasiado sólido si no lo hago", añadió. / EFE