Argentina Podoroska apostará a puntos largos para intentar ganar en Monterrey

Tenis

Sábado 13| 9:06 pm





La argentina Nadia Podoroska, cuadragésima sexta de la WTA, reveló este sábado que apostará a disputar puntos largos para intentar ganar el Abierto de Tenis de Monterrey que comenzará el lunes.



"Se siente bien estar más cerca del nivel del mar, habrá puntos más disputados y ahí me siento más cómoda, ojalá agarre el ritmo", señaló en una rueda de prensa la semifinalista del Abierto de Francia del año pasado.



Podoroska, segunda preclasificada, torneo 250 de la WTA, es una de las promesas del tenis de América Latina y tratará de demostrarlo esta semana en Monterrey, donde debutará ante una rival de la 'qualy' y de ganar, enfrentará a la mejor entre la italiana Martina Trevisan, 90 del mundo, y la serbia Nina Stojanovic, 95.



"Me siento con más confianza, trataré de estar enfocada en mi tenis, en mi juego y competir tan bien como puedo", agregó.



La tenista originaria de Rosario viene de perder temprano en el torneo de Zapopan, donde jamás se adaptó a la altitud de 1.566 metros.



"Tuve el chance de entrenarme aquí, me siento bien y espero salir adelante", aseveró.



Podoroska afirmó que el Abierto será un torneo de calidad, con partidos parejos y reconoció que deberá mostrar su mejor forma para salir adelante.



"Será una semana competitiva, lástima no tener público porque siempre en México se llenan los estadios; son las circunstancias y es importante que nos adaptemos y nos cuidemos", aceptó.



El Abierto de Monterrey contará con una bolsa de premios de 235.238 dólares y transcurrirá en cancha dura a partir del próximo lunes.



Podoroska aspira a ser la primera representante de América Latina campeona del certamen.



Antes lo ganaron la francesa Marion Bartoli (2009), la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (2010, 2011, 2013 y 2017), la húngara Timea Babos (2012), la serbia Ana Ivanovic (2014), la suiza Timea Bacsinszky, 2015, la británica Heather Watson (2016), la española Garbiñe Muguruza (2018 y 2019) y la ucraniana Elina Svitolina (2020). EFE