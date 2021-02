Djokovic: "Medvedev es el hombre a batir"

Tenis

Jueves 18| 8:18 am





El serbio Novak Djokovic afirmó durante la rueda de prensa posterior a su victoria en semifinales del Abierto de Australia que el ruso Daniil Medvedev, quien podría convertirse su rival en la final si supera al griego Stefanos Tsitsipas (2), es el hombre a batir, porque atraviesa una racha de diecinueve partidos ganados consecutivos.



“Además de haber ganado muchos de forma consecutiva, ha ganado a los mejores del mundo con relativa facilidad, como hizo conmigo en las pasadas Finales de la ATP en Londres”, recordó después de imponerse al ruso y jugador revelación Aslan Karatsev por 6-3, 6-4 y 6-2 para alcanzar su novena final en Melbourne Park.



“Estoy muy feliz de haberme recuperado en el momento adecuado. Me ha sorprendido no tener dolor alguno en absoluto, aunque es verdad que ya había pasado por esta situación en el pasado”, agregó Djokovic que podría lograr su tercera corona consecutiva a orillas del río Yarra.



“Me ayuda a tener más confianza el hecho de que no haya perdida ninguna semifinal ni final aquí. A mi me ayuda y no sé si afecta a mis rivales también”, apuntó.



“Estoy fresco y motivado. Contento de tener ahora dos días libres. Las condiciones de este torneo se adaptan perfectamente a mi juego, especialmente si juego de noche”, concluyó el ganador de ocho títulos en el ‘major’ australiano. EFE